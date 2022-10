Le nouvel album de Tove Lo est disponible. Nous avons eu l’occasion d’écouter Dirt Femme avant même sa sortie. aficia vous fait part de sa chronique.

Quel chemin pour Tove Lo ! Près de dix ans après le hit “Habits” qui l’a propulsé comme superstar à travers le monde, l’artiste a mis fin à son contrat chez Universal Music. Elle sort ce 14 octobre son nouvel album baptisé Dirt Femme en totale indépendance, via sa propre maison de disques Pretty Swede Records. Les premiers extraits dévoilés (“True Romance”, “No one Dies From Love”et “2 Die 4” où elle sample “Pop corn” de Crazy Frog) nous avait conquis. Nous ne pouvions être que séduit par la direction que prenait ce nouvel effort.

Tove lo : Dirt Femme, l’album assumé !

Avec ce nouvel album, nous nous attendions à une Tove Lo pleine d’énergie à revendre. Eh bien oui ! Bien qu’il soit “l’album le plus confessionnel et introspectif” comme elle le présente, elle a mis le fond et la forme. On ressent que plus tout l’envie de bien faire en prenant le total contrôle créatif sur le processus de développement de son album : « C’est tous mes sentiments, pensées et questions réunis en moins de 50 minutes sans réponse » avoue-t-elle à Rolling Stone.

Bonne nouvelle : Tove Lo n’est pas seule sur cet album. First Aid Kid l’accompagne sur la ballade “Cute & Cruel”, quand SG. Lewis l’accompagne pour nous faire danser sur “Call On Me”. Enfin, Channel Tres a accepté l’invitation sur “Attention Whore”.

Au fil des lectures, on comprend que le résultat est au delà des espérances. Chaque chanson est extrêmement bien construite. Le résultat est un corpus de travail. Le tout, englobé par des chansons qui vont se contredire. Elles vont probablement bouleverser certains d’entre vous, vous donner envie de danser, pleurer, baiser, ou vous donner l’envie de conduire votre voiture vraiment vite. Bref, un album de qualité qui s’écoute sans fin !

On a adoré “No One Dies From Love”, “Call On Me” et “Grapefruit”.

Découvrez le nouvel album de Tove Lo :