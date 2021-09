‘Cache cœur’ : Gaby partage son premier EP riche de 5 pistes poignantes !

Après avoir dévoilé deux extraits, Gaby partage enfin l’intégralité de Cache cœur, un premier EP très fort et personnel… C’est à découvrir sur aficia !

C’est en avril dernier que Gaby nous ouvrait les portes de son univers, aussi doux que brut, avec “Le Hic”, un titre en guitare-voix. Le pari de proposer une version acoustique pour un premier single est audacieux mais réussi. Dès les premières notes, Gaby nous charme avec sa voix si justement mise en valeur.

Le 4 juin, l’artiste revient avec un deuxième morceau qui confirme par la même occasion l’arrivée d’un EP… Et c’est “Sucré Salé” qu’elle décide de partager, sûrement la piste la plus personnelle de Cache cœur. Avec soin, elle aborde un sujet fort : les troubles du comportement alimentaire dont elle est victime. Gaby est bouleversante, tant par ses paroles que par la mise en images mais elle ose ! Elle ose prendre la parole et mettre des mots sur des sujets encore trop tabous.

Gaby lève le voile sur l’intégralité de Cache cœur, son EP…

Après ces deux premiers singles, le moment est arrivé pour Gaby de nous livrer, ce vendredi 24 septembre, l’entièreté de son projet Cache cœur. On y découvre alors trois nouvelles pistes qui oscillent entre mélancolie et messages intenses.

“Lisse Comme Une Image” nous plonge alors un peu plus dans la sphère tourmentée de la chanteuse : “Je suis juste un numéro ” / “Je suis ce que l’on attend de moi, loin des regards et des combats ”, Gaby exprime cette envie d’agir et de vivre comme bon lui semble tout en conservant la crainte de ne pas être dans les codes qu’infligent la société. L’artiste raconte aussi la dualité du rêve à travers une piste du même nom. Enfin, “Alizés” aborde les disparus qui laissent des traces et des signes, un texte intense une nouvelle fois, qui a failli ne pas apparaitre sur cet EP puisqu’il était initialement destiné pour un court-métrage…

La jeune femme met en lumière des thématiques poignantes qu’elle vient très justement contraster avec des productions aux allures pop ! Dans Cache cœur, Gaby parle d’elle-même mais ses mots parleront surement à d’autres…