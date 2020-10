Louane expose sa ‘Joie de vivre’

Verdict

Avec Joie de vivre Louane signe sans aucun doute l’album qui lui ressemble le plus. Elle ne fait pas de détours, elle est directe, sans fards. Elle se montre femme moderne avec ses forces et ses failles, ses doutes et ses espoirs.

Sincère, Louane fait avec Joie de vivre un album frontal qui expose un naturel désarmant. Il y a une pop épatante et addictive, un flow langoureux et salvateur, une émotion palpable et captivante. Il y a une évidence : Louane est maintenant une femme qui s’assume, prête à dévorer la vie.