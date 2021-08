Luv Resval : le divin pilote de l’’Étoile Noire’ 

Après des singles à la qualité remarquée, c’est le 4 juin 2021 que le rappeur Luv Resval dévoile son premier album : Étoile Noire. À la croisée des mondes, ce premier opus de dix-neuf titres, impressionne par sa polyvalence. Alors l’empire est-il à son apogée, que renferme le cœur de l’étoile ? aficia te livre sa réponse.

Il fait partie de ces projets qui ont raisonné dans nos oreilles pendant tout l’été, Étoile Noire de Luv Resval. Le 4 juin dernier, le rappeur a dévoilé son premier album, comme belle conclusion d’une ascension entamée il y a de ça six ans. Étoile Noire est composée de 19 titres, on y découvre un Luv pleinement affirmé, qui nous propulse avec technicité dans son empire. Un empire fait de centaines de références à la pop culture et au monde du mythique. Comme gardes du sénat, le rappeur essonnien s’est offert en featuring son fidèle second, l‘empereur Alkapote, mais également Lujipeka, Josman, ainsi que Savage Toddy, Chily, et Kore. Le rendu est aussi détonnant que maîtrisé, une chronique aficia.

“Plane comme Mephisto”

J’étudie lеs sorts de Tom Jédusor, j’mettrai pas longtemps à savoir d’où tu sors Roulе un missile, si tu l’pètes, tu craques, j’suis comme Perceval dans la quête du Graal Mon pilon fait la taille à Quarteron et j’dépose le trésor sur la table ronde. “Les Borgia” extrait d’Étoile Noire, Luv Resval

Cinéma, séries, jeux vidéo, littérature, peinture, théâtre et légendes, durant une heure et quatre minutes le rappeur nous immerge auprès des grandes figures de son enfance. Pas une punch sans signification double, pas un titre sans référence de puissance. Mais cette fois-ci, l’auteur n’est plus spectateur, mais bel et bien acteur de cette force autrefois admirée.

Cet album est un pur condensé de fictions noires dans lequel Luv Resval trempe l’encrier avec panache. La technicité qu’on lui connaît est à son meilleur niveau, le Luv sublime ses jeunes années dans un sombre tableau d’apocalypse. Ego-Trip, amour torturé, et besoin d’évasion, le projet est un univers parallèle où la fiction devient norme.

Luv Resval n’en n’est pas à ses premières écritures, et ça se ressent. Ce premier album est un signe d’aboutissement, le rappeur a fini d’ajuster son équipement, il est désormais temps d’affirmer pleinement son style. Et afin d’illustrer son monde, l’artiste défend une superbe polyvalence ainsi qu’une direction artistique finement pensée.

696 forces

On s’approche de Nibiru, y a mes frères qui vendent 10 rues Froid comme l’Antarctique et mon chapeau ressemble à Beerus. Mes couplets sont fantastiques comme si j’faisais la guerre à Hyrule. “Flûte de Pan” extrait d’Étoile Noire, Luv Resval

Balade, trap, synthétique, chant, rythmes rock, incontournables blacks et gimmicks, Luv Resval arpente un large panel de couleurs dans ce premier album. Le Yung démontre une grande faculté d’adaptation sur des prods très variées. Laissez-vous tenter par l’air suprême des “Borgia”, le kick survolté de “Picsou”, ou l’air nostalgique de “Tout s’en va”. Impossible de ne pas adhérer à un son. L’artiste maîtrise son sujet, et vend ici une œuvre où rien ne se ressemble, mais où tout évolue dans un monde cohérent.

Visuellement, Étoile Noire se pare d’une esthétique somptueuse et impériale. On salue également le travail réalisé sur la cover et les derniers clips dévoilés. L’artiste soigne ses entrées et ses prestations, au cœur de visuels suprêmes et audacieux.

Sortir un album, c’est plus personnel. On en apprend plus sur l’artiste d’un coup. Plus de palettes dévoilées, plus de couleurs, plus de joies, de tristesses, plus de découvertes en fait. Un simple single est plus là pour impressionner techniquement avec quelques rimes, quelques beautés. Là, c’est l’arsenal complet. Interview France culture, à retrouver ici.

Luv s’intime dans un style qui lui est propre, tout en prouvant de belles facultés tout-terrain. D’ailleurs, la recette à l’air de fonctionner. Le projet s’offre le chiffre plus que respectable de 12 812 ventes en première semaine, se hissant ainsi dans le top 10 des meilleurs démarrages rap de l’année.

Enfin, si le rappeur vous est inconnu, vous pouvez l’apercevoir dans de belles performances et interviews que l’on vous invite à découvrir. Luv Resval remporte haut la main les objectifs d’un premier album. Qualités techniques, univers captivant, haut potentiel, la rédaction maintient son intuition, il est un des talents rap à ne pas perdre de vue…

Découvrez Étoile Noire premier album de Luv Resval :