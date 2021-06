Gims se fait déjà détrôner de la première place des ventes d’albums en France à la faveur de Soso Maness avec l’album Avec le temps. On fait le point sur aficia.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prend en compte les ventes de la semaine du 04 au 10 juin 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Soso Maness devant Luv Resval et Johnny Hallyday…

La meilleure entrée de la semaine sera pour Soso Maness avec l’album Avec le temps qui affiche 17.129 ventes pour sa première semaine d’exploitation. L’artiste fait ainsi chuter Gims de sa première place avec Les vestiges du fléau qui passe à la 7ème position pour 5.196 ventes.

Second, c’est Luv Resval avec l’album Etoile Noire qui fait une belle entrée dans le Top Albums en affichant 12.812 ventes pour sa première semaine d’exploitation. Il fait mieux que Johnny Hallyday qui fait son retour dans le Top 10 des meilleures ventes d’albums avec Bercy 2003. Un retour dans le haut des charts qui s’explique par la libération du format DVD et des packs CD + DVD.

Joé Dwèt Filé devant SCH et Dua Lipa…

La dernière entrée de la semaine dans le Top 10 des meilleures ventes d’albums sera pour Joé Dwèt Filé avec Calypso qui affiche 6.620 ventes pour sa première semaine. Il se classe juste devant Damso avec QALF porté par sa réédition QALF infinity qui compte 4.757 nouvelles ventes.

SCH chute à la 8ème place avec JVLIVS II avec 4.461 ventes au compteur et c’est Dua Lipa qui ferme le tableau avec son album Future Nostalgia.

Plus bas dans le tableau…

Pas vraiment d’étincelles pour l’alliance entre Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa. L’album Sorøre n’entre qu’à la 13ème place. C’est beaucoup mieux que le Collectif Métissé qui pointe le bout de son nez à la 54ème place avec Danza Latino… L’album We Are de Jon Batiste entre, quant à lui, à la 61ème place. Plus bas on retrouve Vladimir Cauchemar avec son EP BRRR.