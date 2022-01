2021 en 12 titres par Lucas : Luv Resval, Sopico, Nelick, Sirap, Eden Dillinger, Orelsan…

Quoi de mieux qu’un récap musical pour rationaliser cette folle année ? Ma playlist 2021 ci-dessous !

L’art s’en sort toujours. C’est le cri que semble avoir donné la musique et son secteur en cette année 2021. Quand l’incertain était partout, la créativité n’a cessé de croître. Albums confidences ou d’expériences, un bilan riche qui n’a fait que conforter une idée déjà bien ancrée : avec les notes, aucune voyage ne se ressemble, l’inventivité n’a pas de limite…

Côté playlist, mon bilan est toujours très rap, instrus et lyrisme. On mise sur d’anciens, (Orelsan, Lujipeka, Nelick, Georgio, Damso, Laylow) et nouveaux coups de coeur (Sirap, Jazzy Bazz, Luv Resval, Sopico, Eden Dillinger). Mais je ne m’empêche jamais de m’essayer à de nouveaux horizons ( Worakls).

Une année dense, riche pour le rap et l’intégralité du monde musical !

Oreilles curieuses, si mon univers vous intéresse, le voici ci-dessous.

Découvrez la playlist 2021 de Lucas :

La PlayList est disponible sur Deezer et Spotify.