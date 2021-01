Marie Plassard nous plonge dans son ‘Spleen’

Premier EP pour Marie Plassard qui nous livre aujourd’hui Spleen, riche de 8 titres dans une atmosphère mélancolique et addictive…

Marie Plassard, du haut de ses 24 ans, propose un univers qui se tisse entre la pop, la chanson, le hip-hop. Le tout est porté par une vague de sentiments, des instants de vie, une belle mélancolie qui s’expose avec une voix cristalline.

Pour définir cet EP Marie Plassard explique simplement que ses “chansons sont des arrêts sur image de mes ressentis« . Et si on range trop facilement Marie Plassard dans la case de la musique urbaine, sans aucun doute en relation avec sa collaboration remarquée auprès de Dinos sur “No Love”, ce format a le mérite d’exposer la palette surprenante d’une artiste singulière.

Spleen est un chemin musical qui offre bien des variations avec cette constante mélancolie d’un bleu profond. On y retrouve un aspect un peu Farménien comme avec “Itinéraire d’une larme” et on compare aussi facilement l’émotion qui se dégage de Spleen à une œuvre musicale que Baudelaire aurait facilement pu créer.

Bref. Spleen est une très belle carte de visite pour Marie Plassard qui prouve ici qu’elle est une artiste à suivre avec un réel univers.

Découvrez Spleen, le premier EP de Marie Plassard :