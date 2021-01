Mathieu Crouzet livre son premier EP : ‘Face A’

Mathieu Crouzet s’expose aujourd’hui avec la publication de son premier EP : Face A. Un format à écouter avec aficia.

5 titres, pas un de plus, et 16 minutes pour découvrir Mathieu Crouzet avec son premier EP. C’est peu mais c’est déjà assez pour plonger dans son univers. Une Face A plutôt convaincante !

On trouve sur Face A une basse omniprésente et une voix qui semble parfois se perdre dans les accords. C’est sensuel, doux et langoureux à l’ouverture avec “Désobéissance onirique”. Le voyage s’annonce donc plutôt bon et se confirmera rapidement avec l’escalade de “Everest”.

Face B baigne dans la douceur, une certaine forme de mélancolie ou de spleen. Sans pour autant sombrer dans la noirceur et le désespoir. Mathieu Crouzet semble avoir taillé ses productions pour qu’elles soient dégustées sous un plaid et au coin du feu.

En bref : un format poétique et langoureux qui laisse une large place aux instruments et à la contemplation. De quoi nous mettre l’eau à la bouche pour la suite des aventures de cet artiste.

Découvrez Face A de Mathieu Crouzet :