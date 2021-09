Lil Nas X, Rakia, Florent Pagny… Les sorties d’albums de la semaine

Chaque vendredi aficia te propose de découvrir une sélection d’albums fraîchement débarqués dans les bacs. Branche tes écouteurs, voici ta dose de nouveautés !

C’est un vendredi chargé pour l’industrie musicale ! En effet, aujourd’hui nous avons l’occasion d’écouter “Le dernier jour du disco” qui marque le retour de Juliette Armanet. Il y a également “Sirop” pour découvrir Novaé Lita, véritable OVNI, et “La tête pleine” de Oete. Anne Sila nous livre “Je reviens te chercher” tandis que Nolwenn Leroy continue la promotion de son futur opus avec “Le tournis” et que Taboula (aka Tal) fait son retour avec “Keep on Tryin’”. Des titres que vous avez d’ailleurs l’occasion de retrouver dans notre playlist New Music Friday disponible sur Deezer, Spotify et Apple Music.

Du côté des albums, c’est également assez chargé. On commence avec l’incontournable Lil Nas X qui livre Montero. Un album très attendu pour un rappeur qui redéfinit les codes du game US et qui risque de faire trembler les charts.

Florent Pagny est de retour dans les bacs avec L’avenir. On retrouve sur cet opus l’équipe de l’album Vieillir avec toi (2013) qui avait obtenu la certification de Diamant. Seulement 10 titres pour ce nouvel opus, mais un opus qui porte la signature de Calogero pour les arrangements, l’orchestration et la production.

10 titres c’est également le compteur qui s’affiche pour À la racine, l’opus de Rakia. Auteure, compositrice, interprète… l’artiste signe son retour aux racines de son enfance, celle du Niger. Elle dessine avec À la racine les contours d’une histoire, la sienne, entre deux mondes, deux identités, deux cultures. Entre pop, électro, afro, ou encore chanson, Rakia nous embarque dans un tourbillon personnel et moderne ou la sincérité est le maître mot.

Terminons, avant de vous offrir un focus complet sur les sorties du jour, par la publication de I am Kendrick, le nouvel opus de Mister Kendrick Lamar. 16 titres et une bonne dose de featuring pour 60 minutes d’un plaisir auditif qui mêle le hip hop dans sa veine sombre, lumineuse, dansante et sensuelle. Quel programme !

Découvrez les albums du vendredi 17 septembre 2021 :

Rakia – À la racine

Jordan Rakei – What We Call Life

Florent Pagny – L’avenir

Ces odes à l’optimisme se parent d’orchestrations de Calogero.

Lil Nas X – Montero

Le premier album du rappeur qui redéfinit les codes du game US.

Emily Loizeau – Icare

Kendrick Lamar – I am Kendrick

Leto – 17%

Le membre de PSO Thug sort un deuxième album explosif.

Mozzy – Untreated Trauma

Enrique Iglesias – Final (Vol.1)

La première partie d’un ultime album riche en collaborations.

Thrice – Horizons / East

Lilhuddy – Teenage Heartbreak

Daughtry – Dearly Beloved

Tion Wayne – Green With Envy

Iggy Azalea – The End of an Era (Deluxe)

Melissa Etheridge – One Way Out

Daneil Auteuil – Si vous m’aviez connu

Arcángel – Los Favoritos 2.5

Typow – Emoji

Adam Trigger – This Is Romantic House

Harvard Bass – Synthesized Homie (Deluxe Edition)

E.VAX & Ratatat – E.VAX

Jones – Blue Sunshine