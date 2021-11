1 Loi de la calle Le classico organisé 2637898

2 TDB OBOY 1996995

3 Pepas Farruko 1789617

4 La kiffance Naps 1787672

5 INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) Lil Nas X 1741715

6 Easy On Me Adele 1654448

7 STAY (with Justin Bieber) The Kid LAROI 1609456

8 Best life Naps 1555842

9 love nwantiti (ah ah ah) CKay 1456808

10 Woman Doja Cat 1394787

11 Daddy chocolat Koba LaD 1357722

12 Bruxelles je t’aime Angèle 1324820

13 Gasolina (feat. Ninho) Hornet La Frappe 1297443

14 Cold Heart – PNAU Remix Elton John 1269988

15 Fixette Ziak 1257485

16 Bad Habits Ed Sheeran 1221237

17 Geronimo Booba 1190585

18 A la base PLK 1094572

19 Heat Waves Glass Animals 1067144

20 Petrouchka (feat. PLK) Soso Maness 1058379

21 Where Are You Now Lost Frequencies 1034262

22 Santé Stromae 1025244

23 Shivers Ed Sheeran 962729

24 Mapessa (feat. Tiakola) Leto 962665

25 Dans le Réseau Djadja & Dinaz 932156

26 Pic et pic, alcool et drame Jul 885884

27 Bande organisée 13 Organisé 878073

28 Ça canarde Bolémvn 869190

29 Moth To A Flame (with The Weeknd) Swedish House Mafia 838779

30 Tu le sais Kalash 828846

31 Mon soleil Dadju 822688

32 Elle veut Sasso 797178

33 Cabeza OBOY 786466

34 Mapess Niska 765158

35 Take My Breath The Weeknd 758311

36 Never Going Home Kungs 747594

37 My Universe Coldplay 740516

38 Ca suffit Ziak 718117

39 Trucs de choses Gradur 709950

40 La Seleçao Alonzo 709352

41 La danse des bandits Naps 702142

42 Because You Move Me Tinlicker 698412

43 MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 688632

44 1+1 (feat. Amir) – Banx & Ranx Remix Sia 675172

45 Le monde est méchant Niska 673025

46 Don’t Go Yet Camila Cabello 670589

47 THATS WHAT I WANT Lil Nas X 669590

48 Millions No Limit 667679

49 Love Tonight – Edit Shouse 664880