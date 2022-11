‘Charts’ du mois d’octobre avec Taylor Swift, Dean Lewis, Oliver Tree … #3

Chaque début de mois, aficia vous propose de plonger dans les charts mondiaux. Le but étant de vous donner un échantillon des titres qui fonctionnent le plus ou qui émergent rapidement.

Pour cette nouvelle rubrique, nous allons nous concentrer sur les charts mondiaux, américains, français et britanniques. Nous allons nous référer aux classements de ces pays mais aussi aux performances des titres sur Spotify (indicateur d’écoutes très important) et Shazam (qui permet de dégager les nouvelles tendances). Nous regardons également les classements radios en France et nous nous échapperons de temps en temps dans les pays frontaliers. Place donc aux classements de la semaine du 24/10 au 30/10.

Il est important de signifier que ce mois-ci, très peu de titres et d’artistes se démarquent. Aucune révélation n’a véritablement émergé. Il faut dire que Taylor Swift inonde tous les marchés avec la sortie de son album Midnights. Elle laisse donc une place infime aux autres titres. Par conséquent, tous les classements vous paraitront étrangement bas. De même, nous ne communiquerons pas les classements Billboard US et Global pour les mêmes raisons. Nous avons tout de même détecté la montée en puissance de quelques morceaux d’artistes confirmés, essentiellement dû à une viralité explosive sur TikTok, comme d’habitude.

Le Billboard Global 200

Le Billboard Global 200 est un classement qui a été créé récemment et qui regroupe toutes les ventes/téléchargements ainsi que toutes les écoutes sur les plateformes de streaming à travers le monde. C’est donc le classement de référence du marché mondial de la musique. Nous vous proposons le top 5 à chaque nouvel article. Cette semaine, c’est Taylor Swift qui entre directement #1 avec “Anti-Hero”.

Le reste du top 5 est le suivant :

Taylor Swift – Anti-Hero Taylor Swift – Lavender Haze Taylor Swift & Lana Del Rey – Snow On The Beach Taylor Swift – Maroon Taylor Swift – Midnight Rain

La suprématie de Taylor Swift

Une grande partie de cet article sera consacré aux chiffres hallucinants et absolument effarants du nouvel album Midnights de Taylor Swift. Il faut dire qu’à chaque album, la popstar bat le démarrage record de son précédent album. Ce qui nous pousse à dire que Taylor Swift EST l’industrie musicale. Elle la met même en danger puisqu’elle s’accapare la quasi totalité du marché vinyle, fragilisant fortement ce dernier avec ses multiples supports. L’artiste américaine a vendu pas moins de 1.578 millions d’albums aux USA en une seule semaine. C’est le meilleur score sur une semaine de ventes depuis 7 ans. Mais ce qui est encore plus indécent, c’est que Midnights réalise le meilleur démarrage vinyle depuis … 1991 et le lancement de ce classement !!

Elle pulvérise également le record d’écoutes en 24h sur Spotify le jour de sa sortie : 184.6 millions. Notons qu’elle occupe 13 des 15 premières places du classement Spotify Monde. Enfin, l’album démarre #1 au Royaume-Uni avec plus de 200 000 copies. Taylor Swift signe également son 1er #1 en France et son meilleur démarrage à 19 400 ventes, soit le double du #2. Du côté des ventes de titres, elle occupe tout simplement les 10 premières places des charts américains et 9 des 10 premières places du Billboard Global 200. Elle permet même à Lana Del Rey de décrocher son 1er top 5 aux USA grâce à leur collaboration sur “Snow On The Beach”.

Logiquement, le lead single “Anti-Hero” caracole également en tête de la plupart des classements. Il est #1 sur Spotify Monde, USA et UK. Il réalise le 3ème meilleur démarrage en termes d’écoutes en une journée sur Spotify (18 millions). Dans les classements globaux, il est également #1 aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au sacro-saint classement Billboard Global 200. Au Royaume-Uni, 2 autres titres occupent la 3ème et la 4ème place. Il est important de noter qu’outre-manche, il ne peut pas y avoir plus de 3 titres d’un même album classé. Au niveau des requêtes Shazam, “Anti-Hero” est #5 au Royaume-Uni, #6 aux USA et #12 au niveau mondial.

Ecoutez “Anti-Hero” de Taylor Swift :

Les deux versions de “Miss You”

Il y a quelques semaines, aficia vous parlaient d’une sombre affaire de plagiat concernant Robin Schulz. En effet, ce dernier aurait tout simplement sorti une version quasi-identique du morceau “Miss You” du jeune DJ allemand Southstar. Ce morceau est une relecture du titre “Jerk” d’Oliver Tree. La version de Southstar est sorti une semaine avant le remix de Robin Schulz, sorti par Oliver Tree. Depuis, Southstar n’a de cesse de crier au plagiait et les deux camps se renvoient la balle. Il est vrai que la ressemblance entre les deux morceaux est frappante mais difficile de démêler le vrai du faux.

Quoi qu’il en soit, les deux versions ont explosé ces dernières semaines suite à un succès viral sur TikTok, la version de Robin Schulz prenant le dessus sur celle de Southstar. Ce dernier a de quoi se consoler puisque son morceau est déjà un énorme succès en Allemagne depuis quelques mois. Il est encore #4 des requêtes Shazam là bas. Il est également #8 sur Shazam au Royaume-Uni et #27 sur Shazam Monde. Ce “Miss You” est également classé #27 des charts britanniques.

Mais comme dit, c’est bien la version controversée de “Miss You”, à savoir celle de Oliver Tree et Robin Schulz qui explose le plus. Un clip est même sorti il y a quelques jours. Il faut dire que Oliver Tree commence à être habitué des succès viraux. Le dernier en date concerne son excellent “Life Goes On”. C’est un artiste possédant de multiples casquettes qu’il est urgent de découvrir. Bref, sa version de “Miss You” est le 28ème titre le plus écouté au monde sur Spotify et le 22ème en France. Il est classé #8 des charts britanniques et #27 des français. Mais c’est surtout en termes de requêtes Shazam qu’il est extrêmement bien classé : #7 Monde, #2 Royaume-Uni, #8 France et Allemagne et même #30 USA (ce qui est assez rare pour un titre électro).

Découvrez “Miss You” d’Oliver Tree & Robin Schulz :

Nouveaux succès pour 2 mastodontes de l’industrie

Beyoncé a sorti son nouvel album RENAISSANCE au milieu de l’été. Ce disque, marqué par une rupture plus pop par rapport à ces précédents essais, n’a pas eu le succès colossal espéré. Cependant, ses résultats ne sont non plus pas catastrophiques. Le lead single “BREAK MY SOUL” a eu un succès court mais intense. C’est un autre morceau qui a pris le dessus avant même qu’il ne soit annoncé comme single. Il s’agit de l’excellentissime “CUFF IT”, bien plus efficace. Le titre est le 2ème plus écouté de l’album mais bénéficie surtout d’un succès viral sur TikTok (encore une fois) à travers un challenge. Ces influences disco-soul sont savoureuses.

En quelques semaines, “CUFF IT” a pris énormément de hauteur. Il est classé #11 au Royaume-Uni (certes en baisse) et #14 chez nous. C’est le 30ème titre le plus écouté sur Spotify Monde, sachant qu’il y a plus de 15 titres de Taylor Swift avant, mais aussi le 27ème en France. Sur Shazam, il est #10 au niveau mondial, #8 aux USA ou encore #13 en France.

Découvrez “CUFF IT” de Beyoncé :

Lil Nas X, lui aussi, confirme son hégémonie avec son nouveau titre “STAR WALKIN’”. Il s’agit d’un titre inédit enregistré pour la franchise League Of Legends. L’artiste innove un peu, abandonnant presque le rap sur ce morceau épique, à l’instrumentale digne d’une grande épopée. Il bénéficie d’un excellent score en radios en France (#17). C’est le 25ème titre le plus écouté sur Spotify chez nous, mais surtout le 5ème le plus shazamé. Il est également #13 sur Shazam USA et #17 sur Shazam UK. Il est classé 44ème des charts britanniques. Suite au débarquement de Taylor Swift, il n’est plus présent dans le top 50 Spotify Monde.

Les voix britanniques toujours présentes

Dermot Kennedy a connu un très joli succès en 2019 en Allemagne, France et Royaume-Uni avec son titre “Power Over Me” et l’album Without Fear dont il est extrait. Doté d’une puissance voix grave, il prépare depuis quelques mois le digne successeur de ce 1er album avec quelques titres inédits. Mais c’est le dernier en date, “Kiss Me”, qui commence tout doucement à s’imposer.

Le morceau est déja un succès en radios en France puisqu’il vient d’intégrer le top 60 des diffusions. C’est le 48ème titre le plus shazamé en France. Mais sur ce canal, il est surtout#9 au Royaume-Uni et #20 en Allemagne. La charmante ballade rock-uptempo a donc de beaux jours devant elle, surtout en France car Dermot Kennedy est nommé dans la catégorie Révélation Internationale de l’Année aux NRJ Music Awards.

Découvrez “Kiss Me” de Dermot Kennedy :

Enfin, Dean Lewis commence lui aussi à s’imposer tout doucement avec le déchirant “How Do I Say Goodbye”. Il faut dire qu’il a un peu de mal à s’imposer depuis le succès massif de sa ballade “Be Alright” en 2018, extraite donc son sublime 1er album A Place We Know. Son nouveau morceau laisse la porte ouverte, nous l’espérons, à un nouveau disque. Ce nouveau single est d’une grande beauté, la voix de l’artiste étant toujours aussi puissante et laisse passer énormément d’émotions. En effet, le morceau est dédié à son papa décédé récemment.

Sorti il y a deux mois, “How Do I Say Goodbye” monte tout doucement dans les charts britanniques, actuellement #35. Le morceau figure également dans la playlist Today’s Top Hits de Spotify, qui regroupe les morceaux les plus écoutés et ceux ayant la meilleure progression. Ces chiffres encourageants présagent un joli succès pour l’hiver.