P.R2B, Django, Lana Del Rey… Les sorties d’albums de la semaine

Chaque vendredi aficia te propose de découvrir une sélection d’albums fraîchement débarqués dans les bacs. Branche tes écouteurs, voici ta dose de nouveautés !

Encore un vendredi avec de belles choses à se mettre dans les écouteurs. Du côté des nouveaux titres il y a, par exemple, le retour d’Angèle avec “Bruxelles je t’aime”. L’alliance entre Chilla et Hatik sur “Demain” et celle de Tibz avec Sylvain Duthu sur “Ici ou là-bas” devrait également vous charmer.

Du côté de SEB il y a “Prends d’la vitesse” qui annonce son premier album tandis que Mimi Webb nous charme avec « Halfway » et que Rilès est toujours aussi efficace sur “Industry Games”. Impossible de ne pas citer Parcels avec “Theworstthing”, Pi Ja Ma avec “Should I Call U Baby”, ABBA avec “Just A Notion” ou encore Josef Salvat sur “The Drum”.

Et le mieux, pour avoir un focus complet des sorties de la semaine, reste à écouter notre playlist New Music Friday disponible sur Deezer, Spotify et Apple Music.

Zaz, Emmanuel Emo, Oscar and the Wolf…

Du côté des albums disponibles aujourd’hui dans les bacs, il y a aussi largement de quoi se faire plaisir. La rédaction à sélectionné 25 formats rien que pour vous : Lane Del Rey, P.R2B, Django, Jean-Louis Murat, Alex Beaupain, Elams, Elton John, Zaz…

Vous devriez forcément trouver votre bonheur pour passer un beau week-end musical. Un focus presque complet, offert chaque semaine par aficia…

Zaz – Isa

Trois ans après le très personnel Effet Miroir, Zaz dévoile son cinquième album, Isa, intitulé ainsi en référence à son vrai prénom Isabelle. Habituée à chanter la liberté et la fougue, la musicienne au parcours hors norme y déploie une fois de plus son optimisme dans des refrains lumineux. Cette invitation à la bonne humeur et à la douceur occupe d’ailleurs une place centrale dans le premier single, “Imagine”.

Produit par Reyn et inspiré entre autres par une rencontre amoureuse, ce retour aux sources promet également quelques surprises, comme sur “Le jardin des larmes”, sur lequel elle partage son micro avec le leader de Rammstein, Till Lindemann.

P.R2B – Rayons Gamma

P.R2B c’est un univers totalement envoûtant qui risque de vous électriser… Comme la promesse d’un renouveau de la chanson française. Avec Rayons Gamma, son premier album, elle nous parle de l’amour et du quotidien, des petits rien et des grands tout.

Poétique, moderne, entre révolte et espoir, P.R2B nous fait vivre, danser, plonger dans une belle introspection qui invite au lâcher-prise. Envoûtant on vous dit !

Jean-Louis Murat – La vraie vie de Buck John

Il semble que Jean-Louis Murat soit très inspiré… En effet, quelques mois après la parution de Baby Love, il signe déjà son retour avec son nouvel album La vraie vie de Buck John.

Un opus que Jean-Louis Murat a enregistré en très grande partie chez lui, du Home Made en petite équipe, afin de nous parler d’amour, de voyage, de son enfance…

L’écho de Buck John est d’ailleurs une parfaite référence au héros de son enfance, personnage de western des années 50. La touche de Jean-Louis Murat est intacte, livrant une belle production avec des titres intemporels.

Emmanuel Emo – Bile Noire

Il nous a charmés avec des titres comme “KM/H” et “TENS”… C’est maintenant l’heure de découvrir l’album Bile Noire d’Emmanuel Emo. Nommer un album du nom d’un liquide peu ragoutant, c’est original… Mais l’artiste qui a concocté cet opus dans sa chambre ne devrait pas vous rendre malade, bien au contraire.

Bile Noire c’est de belles balades pop, de l’expérimentation, du Lo-Fi, un regard sur l’extérieur comme sur l’intérieur. Emmanuel Emo semble naviguer d’un genre à un autre, d’un sentiment à l’autre : il est protéiforme, talentueux et surprenant.

Lana Del Rey – Blue Banisters

Un jour à peine après la sortie de Chemtrails Over The Country Club, Lana Del Rey annonçait déjà la sortie d’un second album en 2021. Conçu comme un prolongement du projet précédent, notamment dans ses arrangements folk et country, Blue Banisters apparaît néanmoins comme plus minimaliste.

Réalisé pendant le confinement, il est le fruit d’une période d’introspection, pendant laquelle l’auteure-compositrice a médité avec poésie et romantisme sur ses ruptures, son enfance et sa famille.

Django – Athanor

Après S/O Le Flem, un projet qui lui a permis de se consolider dans la drill, Django adopte un ton plus personnel et revient à l’essence brute du rap sur son deuxième album de 2021.

Portant le nom d’un four du Moyen-Âge utilisé pour tenter de transformer le plomb en or, Athanor respire la détermination. Introspectif et sans filtres, l’énigmatique rappeur parisien évoque son parcours de vie difficile, ses jours sombres, et sa volonté de prendre son destin en main. Côté production, il rejoint à nouveau le beatmaker Flem et collabore, pour la première fois, avec Alpraz et Cellulaire.

Elton John – The Lockdown Sessions

Elton John, comme beaucoup d’entre nous, a appris à mieux connaître certains de ses voisins pendant la pandémie. Mais ses voisins à lui étant également de célèbres musiciens, ces heureux hasards se sont vite transformés en collaborations majeures. C’est une rencontre fortuite avec Charlie Puth — “on est pratiquement voisins” — qui a donné le coup d’envoi à cette série de sessions confinées, d’abord organisées via Zoom ou par e-mail.

Sur The Lockdown Sessions il y en a pour toutes les générations. Lil Nas X, Young Thug et Nicki Minaj répondent ainsi présent, tout comme feu Glen Campbell, Eddie Vedder, Stevie Wonder et Stevie Nicks.

Tracy De Sá – In Power

Un second album pour Tracy De Sá avec In Power qui sonne comme une forme de maturité et une totale liberté d’expression. Une forme d’introspection et de prise de pouvoir, la place de la femme au centre de tout avec un rap ou le flow est technique, les punchlines parfois tranchantes.

In Power porte bien son nom, Tracy De Sá tient parfaitement la barre et nous offre un bel uppercut musical.

Lass – Lass

Vous devez sans doute déjà connaître Lass… C’est la voix totalement envoûtante que l’on retrouve sur le titre “Souba” de Synapson ! Aujourd’hui, l’artiste propose au public son premier EP. Et il faut avouer de suite que la voix de Lass est un ravissement, un diamant qui habille parfaitement ce premier projet.

L’artiste Sénégalais nous embarque entre modernité et acoustique, un format trop bref à notre goût qui s’affiche comme la carte de visite parfaite pour un album qui devrait pointer le bout de son nez au printemps prochain.

Oscar and the Wolf – The Shimmer

Avec The Shimmer, Max Colombie, leader d’Oscar and the Wolf, poursuit sa mue artistique. Depuis la sortie d’Entity en 2004, le groupe belge a en effet grandement évolué, passant des arrangements lo-fi à des titres plus sophistiqués.

C’est cette finesse et cette richesse qui transparaissent dans ce troisième album, dans lequel les nappes atmosphériques, les inspirations R&B indé et les détails électroniques se marient à la voix aérienne du chanteur. Dépeignant un contraste entre ombre et lumière, cette épopée sensuelle fait émaner un doux parfum de mélancolie.

Alex Beaupain – Love On The Beat

La particularité d’Alex Beaupain est de toujours nous surprendre… Et la règle reste la même avec son nouvel album : Love On The Beat. Si Alex Beaupain alterne entre album solo, musiques de film et écritures pour de nombreux autres artistes, cette fois il nous plonge dans un univers déjà connu de tous.

En effet, Love On The Beat est sa ré-interprétation originale de l’album de Serge Gainsbourg, une ré-interprétation magistrale avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Ann O’Aro – Longoz

Teddy Doris au trombone, Bino Waro aux percussions, Ann O’aro au chant… Voilà un trio qui joue des codes musicaux pour nous livrer des textes incisifs avec l’interprétation toujours juste et souvent bouleversante d’Ann O’Aro. Longoz c’est comme un combat, un combat musical saisissant !

Dream Theater – A View From The Top Of The World

Déjà le quinzième album pour Dream Theater… Et même après plus de 15 millions d’albums vendus, deux nominations au Grammy Awards et bientôt quarante ans de succès, Dream Theater n’a rien perdu de sa superbe.

La preuve avec 7 titres et 70 minutes qui donnent A View From The Top Of The World . Une production de John Petrucci et un mixage d’Andy Sneap qui devrait ravir les fans de la première heure.

Béesau – Coco Charnelle (Part. 1)

Il y a eu l’EP Placement Libre en 2019, la mixtape Station Balnéaire en 2020… 2021 sera l’année du premier album pour Béesau : Coco Charnelle.

Béesau c’est l’originalité qui rencontre le talent. L’alliance de l’urbain, du rap, de l’électro et du jazz. Il y a de l’émotion chez Béesau et surtout un réel sens du partage. En effet, ce premier album est l’occasion d’inviter de nombreux artistes comme Pongo, Primero, PH Trigano ou encore Ever Mihigo. Un seul conseil : laissez-vous charmer par la trompette de Béesau.

Elams – Thug Life

Après son dernier projet vendu à plus de 40.000 exemplaires et un passage très remarqué dans la bande de 13 Organisé, c’est l’heure pour Elams de dévoiler son nouveau projet solo : Thug Life.

Biffy Clyro – The Myth of The Happily Ever After

En réponse au confinement, un projet plus sombre et expérimental.

Mais aussi…

S-Pion – Sourou 2

Wale – Folarin II

Majid Jordan – Wildest Dreams

Parquet Courts – Sympathy for Life

Don Broco – Amazing Things

Pihpoh – Césure

Pharaon de Winter – France Forêts