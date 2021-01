Rhye de retour avec l’album ‘Home’

Retour aujourd’hui dans les bacs pour Rhye qui propose l’album Home riche de 13 titres et venant donner une suite à Woman (2013), Blood (2018) et à l’EP Spirit paru en 2019.

Si c’est ici un plaisir de retrouver Rhye, il faut bien avouer que la recette reste la même et que rien de nouveau se profile à l’horizon. Mais il faut bien dire que le plaisir est quand même au rendez-vous, le tout étant cohérent et raffiné.

On retrouve les grooves sensuels de Rhye, cette soul qui se baigne d’électro afin d’exposer les aléas de l’amour, des sentiments, du choc amoureux. L’ouverture et la fermeture de l’opus avec “Intro” et “Outro” ne devraient pas laisser l’auditeur de marbre, c’est tout simplement saisissant et sublime.

Le reste se déguste simplement, avec une réalisation qui ne s’ouvre de presque aucun défaut à part celui d’oublier de nous surprendre et de se renouveler, même juste un peu…

Découvrez Home, le nouvel album de Rhye :