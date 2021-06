S+C+A+R+R libère son EP ‘Cross Out’ et nous donne envie de danser

Il est là : Cross Out, premier EP de S+C+A+R+R. Et franchement c’est l’EP qu’il nous manquait pour nos soirées d’été. Nous l’avons écouté pour vous sur aficia.

On vous parle de S+C+A+R+R sur aficia depuis le 12 septembre 2019… Nous étions alors littéralement sous le charme de “What Do You Need” et de “Whites Lies”. Depuis, nous avons eu l’occasion d’apprendre que c’est bien Dan Levy qui se cache derrière ce bonhomme virtuel.

Puis il y a eu “The Rest Of My Days”, “In My Head”, “Never Give Up”… Autant de titres qui nous donnent qu’une seule envie à chaque fois : retrouver la piste de danse ! Et c’est bien le programme des 9 pistes présentes dans Cross Out, un premier généreux EP pour S+C+A+R+R.

S+C+A+R+R te fait danser avec Cross Out !

Aujourd’hui, S+C+A+R+R c’est déjà plus de 12 millions de streams, juste avec quelques titres publiés… Et il faut bien dire que l’univers créé par Dan Levy (moitié de The Dø, musicien, producteur, César de la meilleure Bande Originale en 2020 pour “I Lost My Body”…) à largement de quoi séduire les foules.

Si le spleen est bien présent dans Cross Out, à traduire par ‘raturer’, l’énergie est vivace, palpitante, dansante. Il y a un sens de la mélodie palpable, une lumière pop éclatante et un vertige musical qui fait que l’âme ne reste pas insensible.

Si Dan Levy a imaginé un homme un peu rond, à l’air parfois triste mais au pas léger et virevoltant, c’est sans doute pour mieux se libérer. Comme si le producteur venait utiliser une marionnette pour faire vivre son art, comme si Dan Levy avait eu l’idée de donner le souffle de vie à son Golem.

Découvrez Cross Out de S+C+A+R+R :