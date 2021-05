Symon nous offre son premier EP ‘Heureux quand même’

Verdict

Avec Heureux quand même on découvre Symon dans une version un peu plus longue mais peut-être pas assez longue justement. Qu’importe, les pierres de l’édifice musical sont belles et c’est la promesse d’une suite qui s’annonce radieuse.

Il est incontestable que la touche de Nazim se diffuse sur l’ensemble du projet. Mais l’alliance de Symon et de Nazim donne quelque chose de lumineux et avec du pep’s.