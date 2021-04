Victor Solf livre un premier album saisissant avec ‘Still. There’s Hope’

Premier album solo pour Victor Solf après la très belle aventure Her. Il nous livre Still. There’s Hope, un album lumineux pour nous donner toujours envie de vivre. Nous l’avons écouté pour vous.

Il y a eu une aventure superbe avec Her et son ami de toujours Simon Carpentier. Mais aujourd’hui Victor Solf vole de ses propres ailes et nous livre un univers toujours aussi riche vocalement, musicalement.

Nous en avons eu la preuve avec sa mixtape 12 Monkeys et son EP Aftermath. C’était la préparation de son univers, de son aventure en solitaire après le vertige qu’il a connu avec Her.

La suite logique c’est la publication d’un premier album, Still. There’s Hope, que Victor Solf a eu l’occasion de présenter avec deux clips, à savoir “I Don”t Fit” et “How Did We ?”. Deux premières capsules musicales pour nous mettre l’eau à la bouche.

Victor Solf laisse entrer la lumière…

L’eau à la bouche, nous l’avions depuis la fin de l’aventure Her. Nous avions qu’une hâte : écouter enfin le premier album de Victor Solf. Et le résultat est bien au rendez-vous ! Au menu il y a toute la richesse de Victor Solf : du funk, de la soul, du rock, de la pop, de l’électro…

C’est un tourbillon de vie, d’envie de vivre et de croire en des lendemains meilleurs. Victor Solf, qui a eu l’occasion de confectionner son opus durant le confinement, ne sombre pas dans les ténèbres, bien au contraire. Il nous donne cette volonté d’ouvrir les portes closes pour découvrir la lumière qui se cache derrière elles.

Victor Solf et le goût de la maturité

Pour confectionner Still. There’s Hope, Victor Solf a retrouvé ses terres et travaillé depuis sa maison dans le nord du Finistère. Il s’enferme en famille, juste avant le confinement, et se plonge dans la création.

Victor Solf devient également papa et porte, comme une évidence, un regard différent sur le monde. Un regard qui se fait avec l’espoir, une forme d’humanisme grandissant et une maturité qui se distille dans l’art de Victor Solf.

Cette maturité se laisse également ressentir par le détachement obligatoire et difficile de Her. Pourtant les fans de ce tandem devraient rapidement trouver la touche soul, la beauté des claviers et cette voix qui vous transperce par son émotion.

La mélancolie puissante de Victor Solf…

Still. There’s Hope c’est un album qui flirte étrangement avec une certaine mélancolie, mais une mélancolie dansante. C’est un peu comme si Victor Solf était toujours en train de marcher sur un fil tendu dans le vide, travail d’équilibre entre l’énergie et la léthargie, les ténèbres et la lumière aveuglante. Le résultat est un opus qui fait vibrer l’auditeur de par sa sincérité et sa puissance.

De Still. There’s Hope on note également l’aspect brut et pourtant aussi finement travaillé qu’une dentelle de Caudry. Ça donne une énergie supplémentaire à l’ensemble que Victor Solf a eu l’occasion d’enregistrer en live avec Guillaume Ferran, David Spinelli, Mathieu Gramoli et Sylvain de Barbeyrac.

Alors, même avec un peu de mélancolie et le regard de la solitude, Victor Solf nous porte avec son énergie et son cœur. Un opus fait de chansons dansantes, captivantes. Still. There’s Hope porte magnifiquement bien son nom : “Pourtant. Il y a de l’espoir« …

Découvrez Still. There’s Hope de Victor Solf :