Victor Solf confirme son premier album avec “How Did We?”

C’est l’heure pour Victor Solf de nous confirmer son premier album solo. Il le fait avec le clip de “How Did We?” et c’est à voir sur aficia.

Vous avez déjà entendu Victor Solf… C’est lui qui était la moitié du duo Her qui a largement eu l’occasion de nous captiver, de nous charmer. Mais voilà, cette aventure est maintenant terminée…

En effet, après le décès de Simon Carpentier, Victor Solft décide de poursuivre l’aventure jusqu’à la publication de l’album, de faire la tournée et de tirer la révérence de Her. Comme un ultime hommage à son compagnon de route et ami de toujours. “Five Minutes”, “Icarus”, “Neighborhood”… nombreux sont les titres que l’on garde en mémoire.

Victor Solf en solo…

Il est maintenant temps pour Victor Solf de prendre son envol en solitaire. Un chemin qu’il a déjà commencé à tracer, notamment avec les titres “Traffic Lights”, “Hero” et “Right Wrong” par exemple ou encore sa collaboration avec Georgio.

Dernièrement, c’est avec “I Don’t Fit” que Victor Solf était de retour. Un titre séduisant, un visuel percutant et le début d’un album qui se profilait à l’horizon. Cet album il est aujourd’hui confirmé.

En effet, c’est avec le clip qui habille “How Did We?” que Victor Solf confirme la bonne nouvelle. Il nous donne rendez-vous dans les bacs le 30 avril prochain afin de pouvoir écouter Still. There’s Hope. Un format qui risque de nous apporter que des bonnes ondes : “Encore une fois je veux parler d’espoir, d’optimisme. J’aime le bon côté des choses. L’imagerie des vidéos est dure, mais je contrebalance ça par des messages positifs. J’aime ces contrastes très forts” confie Victor Solf.

Et ce contraste s’affiche donc dans le clip de “How Did We?” ou l’on retrouve la voiture accidentée dans le précédent clip. Mais pas de bitume cette fois, pas d’impact… Seulement le grand large et Victor Solf prêt à faire le grand saut avec cette piste extrêmement répétitive, qui sonne une fois de plus comme une ritournelle addictive.

Découvrez “How Did We?”, le nouveau clip de Victor Solf :