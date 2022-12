Chaque début de mois, aficia vous propose de plonger dans les charts mondiaux. Le but étant de vous donner un échantillon des titres qui fonctionnent le plus ou qui émergent rapidement.

Pour cette nouvelle rubrique, nous allons nous concentrer sur les charts mondiaux, américains, français et britanniques. Nous allons nous référer aux classements de ces pays mais aussi aux performances des titres sur Spotify (indicateur d’écoutes très important) et Shazam (qui permet de dégager les nouvelles tendances). Nous regardons également les classements radios en France et nous nous échapperons de temps en temps dans les pays frontaliers. Place donc aux classements de la semaine du 28/11 au 04/12.

Après Taylor Swift, c’est Noël qui perturbe grandement les charts. En effet, la tradition très anglophone des chansons de Noël inonde déjà les charts américains et britanniques. Ainsi, les anglais placent déjà “All I Want For Christmas Is You” (Mariah Carey) et “Last Christmas” (Wham) respectivement #8 et #9. Idem aux USA où nous recensons déjà 4 titres de Noël dans le top 10.

Le Billboard Global 200

Le Billboard Global 200 est un classement qui a été créé récemment et qui regroupe toutes les ventes/téléchargements ainsi que toutes les écoutes sur les plateformes de streaming à travers le monde. C’est donc le classement de référence du marché mondial de la musique. Nous vous proposons le top 5 à chaque nouvel article. Cette semaine, c’est Mariah Carey qui est déjà #1 avec “All I Want For Christmas Is You”.

Le reste du top 5 est le suivant :

Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You (+4) Sam Smith & Kim Petras – Unholy (=) Taylor Swift – Anti Hero (-2) Brenda Lee – Rockin’ Around The Christmas Tree (+15) Wham! – Last Christmas (+16)

Meghan Trainor est de retour au sommet

2015 a définitivement été l’année Meghan Trainor. Souvenez vous, l’artiste américaine cartonnait avec son hit “All About That Bass”, véritable hymne à l’acceptation de soi et des corps différents. Son 1er album Tittle a bénéficié de ce succès et a connu une belle carrière, accouchant de 4 singles. Mais depuis les temps sont plus rudes pour l’artiste. Elle a depuis sorti 4 albums (dont un de Noël justement), sans grand succès. Mais 2022 semble inverser la tendance puisqu’elle a sorti “Made You Look” fin octobre, en même temps que son nouvel album Takin’ It Back. Le morceau a directement été propulsé suite à une viralité folle sur TikTok. Il faut dire que la chorégraphie du clip a été pensé pour.

Le morceau est certes simple dans ses paroles mais est d’une efficacité redoutable. Il faut dire que Meghan Trainor est toute seule sur son créneau, à savoir la doo-wop pop. “Made You Look” est là aussi un hymne sur l’acceptation de soi et de son corps, le cheval de bataille de l’artiste. Le titre est #2 des charts britanniques et #11 du Billboard Global 200. C’est le 20ème titre le plus shazamé au monde et le 25ème le plus écouté sur Spotify (14ème sans les titres de Noël). En France, le morceau ne fait pas encore de vagues mais ça ne saurait tarder. La viralité de “Made You Look” entraîne également le bijou pop “NO” sorti en 2017.

Découvrez “Made You Look” de Meghan Trainor :

Lady Gaga explose grâce à une série

La série Netflix Mercredi, produit par Tim Burton et inspiré de La Famille Adams, est un incroyable succès. Elle est #1 sur Netflix dans 83 pays et se paye même le luxe de dépasser Stranger Things 4. En effet, Mercredi bat le record du plus grand nombre d’heures visionnées en une seule semaine : 342 millions. Forcément, la bande-son de la série explose en requêtes Shazam. Le titre qui en profite le plus est le rock’n’roll “Goo Goo Muck” de The Cramps. Il officie en guise de bande-son d’une chorégraphie déjà cultissime (attention, spoil dans le lien).

Mais c’est Lady Gaga qui en profite le plus alors que son morceau n’est même pas utilisé dans la série. En effet, un internaute a eu l’idée de faire un trend TikTok en collant cette même chorégraphie avec le titre “Bloody Mary” (issu de l’album Born This Way). Il faut dire que l’idée est folle et audacieuse, tant le titre colle à l’univers de Mercredi. Le résultat, vous vous en doutez bien, a explosé sur l’application. Lady Gaga se retrouve donc #1 sur Shazam Monde et France. C’est le 34ème titre le plus écouté au monde sur Spotify. La semaine prochaine, le titre devrait faire son apparition logique dans les charts mondiaux, la trend ayant seulement démarré ce week-end.

Redécouvrez “Bloody Mary” de Lady Gaga :

Charts : RAYE prend de plus en plus d’ampleur

Depuis quelques années, l’artiste britannique RAYE gravit petit à petit les échelons. Riche de collaborations prestigieuses avec David Guetta, Regard ou encore Jax Jones, sa voix est connu du grand public. Elle a fait son retour en solo il y a quelques mois avec “Black Mascara”, dont nous vous avions parlé en avant première. Nous vous invitons d’ailleurs à lire l’article pour éviter les redites. Le morceau a connu un joli succès au Royaume-Uni.

Mais c’est son nouveau titre “Escapism.” qui, encore une fois grâce à une viralité sur TikTok, explose en quelques semaines. Enregistré avec 070 Shake, le titre est particulièrement réussi. Il est dans la mouvance pop contemporaine en vogue en ce moment et reste sombre, comme son prédécesseur. La voix de RAYE est toujours aussi prenante. C’est le 38ème titre le plus shazamé au monde. Il figure dans le top 50 Spotify d’une quinzaine de pays (Irlande, Allemagne, Norvège, Pays-Bas …). Il se classe #6 (+25) des charts britanniques. Le titre est issu de son futur album My 21st Century Blues, à paraître le 3 février 2023.

Découvrez “Escapism.” de RAYE & 070 Shake :

Charts : en bref

La scène électro britannique est toujours en plein vivier. Et c’est la chanteuse venbee qui en profite grâce à une relecture dubstep du DJ goddard. (qui avait déjà remixé “Go“ de Cat Burns). Le titre “messy in heaven“ est présent dans le top 5 britannique depuis quelques semaines, actuellement #3 (+2). Enfin, le producteur Metro Boomin a sorti un nouvel album nommé HEROES & VILLAINS qui tourne en boucle sur Spotify. Plusieurs titres sont dans le top 50 des plus écoutés sur la plateforme. Celui qui se détache est sa collaboration avec The Weeknd & 21 Savage sur “Creepin’”, #4 sur Spotify. Il s’agit d’un sample/reprise de “I Don’t Wanna Know” de Mario Winans (1999, mais succès en 2004).