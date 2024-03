Charts : Djo explose avec son titre “End Of Beginning”

Djo s’engouffre dans la spirale infernale et cartonne avec “End Of Beginning”. aficia vous propose d’en connaître un peu plus sur cet artiste.

Djo, en voici un nom de scène très court. Il cache en réalité un acteur très connu qui fait aussi ses armes en musique. On le répète assez souvent, les jeunes artistes multi-casquettes deviennent monnaie courante. Mais alors, qui est Djo? Il s’agit tout bonnement de Joe Keery, qui joue l’incontournable et attachant Steve Harrington dans Stranger Things. Ce n’est pas le seul du cast à pousser les vocalises, à l’instar de Finn Wolfhard (Mike) ou Charlie Heaton (Jonathan).

L’artiste a été membre du groupe de rock Post Animal avant de se lancer en solo. Un 1er album nommé Twenty Twenty parait en 2019, suivi d’un second en 2022. Celui-ci se nomme DECIDE et renferme le titre “End Of Beginning”. Mais pourquoi le succès est donc si récent et viral? La question ne se pose plus, c’est encore bien évidemment un coup de TikTok.

Une explosion très inattendue

La plateforme a le mérite de mettre en avant des titres passés inaperçus à leur sortie. Et il s’agit de plus en plus de titres organiques, au style qui dénote de ce qui fonctionne. Une leçon en est-elle à tirer? Les aficionados de musique veulent-ils plus d’originalité? Assurément. “End Of Beginning” est un sublime morceau synth-pop, très aérien et tellement planant. C’est frais, impactant et déroutant. Et le public s’y retrouve.

En effet, le morceau explose littéralement. Ses performances sur Spotify ont augmenté de 200% sur la semaine du 6 au 9 février, par rapport à la semaine précédente. Et la rampe de lancement ne cesse de le propulser. Le titre est aujourd’hui #3 des écoutes mondiales sur cette même plateforme, juste derrière Ariana Grande et Benson Boone (objet de notre dernier article charts). On le retrouve #5 en Allemagne et aux USA, #8 en Belgique ou encore #2 au Royaume-Uni.

Djo se classe #4 des charts britanniques et #15 (+31) du Billboard Global 200. C’est également le 7ème titre le plus shazamé au monde. A la fin du mois de février, le titre a été utilisé plus de 18 000 fois sur TikTok. L’artiste a avoué être très étonné et décontenancé par ce succès soudain et brutal.

Découvrez “End Of Beginning” de Djo :

Djo travaille actuellement sur un nouvel album qu’il décrit comme plus terreux et organique. Il sera également à l’affiche de l’ultime et très attendu saison de Stranger Things. Ce succès récent du morceau tombe donc à point nommé.