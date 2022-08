OneRepublic, plus fort que Lady Gaga dans les charts !￼

Il semblerait que OneRepublic soit de retour au top de sa forme ! En effet, il culmine à nouveau en tête des charts, alors que rien de les prédestinait ! aficia vous explique !

OneRepublic enchaîne les sorties depuis plusieurs années. Auteurs de l’immense tube “Counting Stars” (2013), qui cumule aujourd’hui plus de 3,6 milliards de vues sur YouTube, il peine aujourd’hui à en décrocher un nouveau. Leur dernier album Human (2021) a bien marché mais n’a pas accouché d’un gros tube. Mais le vent semble tourner grâce à… “Top Gun : Maverick”.

En effet, le excellent titre “I Ain’t Worried” fait partie de la bande officielle du film. Il surpasse largement “Hold My Hand” de Lady Gaga à l’étranger. Le morceau de Gaga est finalement un hit presque uniquement français, #1 en radio dans l’Hexagone, mais ses performances sont bien en dessous à l’étranger. OneRepublic est bien plus haut à l’international : #16 sur Spotify Monde et #23 sur Spotify World, #9 du Billboard Global 200 (+3), #24 du Billboard Hot 100 US (+3), #12 sur Shazam World et enfin #35 (+6) des diffusions radios en France.

(Re)découvrez “I Ain’t Worried” de OneRepublic :