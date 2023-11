Charlotte Fever dévoile ‘Paris Cyclone’, son premier album rythmé

Le 10 novembre dernier, Charlotte Fever a proposé son tout premier album. 11 titres à travers lesquels le tandem retrouve son imaginaire poétique et aquatique.

Après son dernier EP Embrasse coulée, le duo composé de Cassandra Hettinger et Alexandre Mielczarek revient sur le devant de la scène. Cette fois-ci, ils nous offrent leur tout premier album Paris Cyclone signé du label Riptide Records. Fidèles aux instruments tropicaux et aux notes de synthétiseurs, Charlotte Fever utilise ce même ingrédient pour confectionner ce disque. On prend alors place sur une plage de sable blanc aux côtés d’une mer agitée en ajoutant une touche très instrumentale de marimbas et flûtes en bois.

Le tandem a plus d’un tour dans son sac ! Empruntant une direction musicale plus rythmée, aux voix et au parlé-chanté plus assumés, les artistes se renouvellent et évoluent vers de nouveaux horizons. Cependant, on retrouve toujours cette langoureuse chaleur qui leur colle à la peau. Par exemple, le titre “Pampa” raconte les premiers émois d’un couple qui s’apprête à franchir le pas. Paris Cyclone est aussi un album très lumineux teinté de quelques touches de second degré.

Une nouvelle épopée musicale

L’opus s’ouvre sur le morceau “Plage convexe”, une balade groovy portée par une électro pop solaire. Ainsi, le duo dévoile l’atmosphère de son projet. Du côté du titre titre éponyme “Paris Cyclone” sorti le 13 octobre, il donne la couleur musicale de l’album. Cassandra et Alexandre nous invite à danser le mambo avec un parlé-chanté. Les paroles sont adroitement posées sur des nappes mélancho-synthétiques accompagnées par le tempo donné par les marimbas.

Charlotte Fever nous offre aussi un tout nouveau clip pour fêter son retour.

“Miami” nous transporte dans une Floride fantasmée de tous les excès. Cette chanson hypnotique est mise en scène de façon cinématographique. Les néons présents dans les décors nous dressent une atmosphère à la fois festive et sombre. En résumé, ce premier album est prometteur et nous prouve que Charlotte Fever sait se renouveler !

Inès Fakche

Découvrez Paris Cyclone de Charlotte Fever :