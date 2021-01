Charlotte Fever revient très bientôt avec un nouvel EP, c’est l’occasion pour aficia de lui poser quelques questions… Avec beaucoup de folie évidemment !

Charlotte Fever, c’est le duo pop sur lequel on peut désormais compter ! Après avoir déjà fait ses preuves avec des titres comme ”Bagatelles” ou “La fille du ciel”, il revient plus frais que jamais avec l’EP Erotico qui arrive pour la Saint-Valentin. Le nouvel extrait est un petit bijou : “Ci sono meduse” et il nous en parle ci-dessous !

Charlotte Fever : l’interview…

Charlotte Fever, c’est qui, c’est quoi ?

Charlotte Fever est un duo de synth-pop composé d’Alexandre (chanteur, guitariste et claviériste) et de Cassandra (chanteuse, keytariste et claviériste) dont l’objectif ultime est de vous faire voyager dans des paysages idylliques, où le fantasme est omniprésent.

Vous revoilà avec un nouveau single très charnel, très sensuel, où vous parlez de l’amour à sens unique avec “Ci Sono Meduse”. Quelles étaient les envies particulières avec ce nouveau titre ?

Nous parlons énormément d’amour dans nos morceaux et l’on cherche à aborder l’ensemble des aspects qui ont trait à l’univers amoureux. Pour “Ci Sono”, on avait envie d’aborder les thématiques de l’appréhension teintée de tentation que peuvent générer de nouvelles expérimentations ou sensations. La méduse est fascinée par un être qui ne lui ressemble pas qui, lui, est partagé entre crainte d’être sa proie et délice de l’interdit. La curiosité l’emporte et l’être humain se laisse happer par les profondeurs des abysses pour se donner à la méduse. Ignorant la peur et le danger, il est à sa merci…

La production millimétrée sonne très synthé-pop-disco. De quelle manière avez-vous travaillé ce nouveau single ?

Nous sommes des inconditionnels des synthétiseurs des années 80. On passe la plupart de notre temps entre les quatre murs de notre studio à bidouiller nos machines. On cherche à créer des sons planants, parfois ésotériques, qui nous font voyager et nous éloignent de la grisaille parisienne. Aussi, étant amis depuis maintenant bien longtemps, on discute et on déconne pas mal. C’est de cette complicité et des débats loufoques qu’émergent les thèmes parfois un peu décalés de nos chansons.

Selon vous, est-ce avec ce single que vous allez enfin pouvoir vous faire entendre auprès d’un plus grand public ? Est-ce le meilleur de votre discographie ?

Notre musique est en constante évolution, on préfère toujours les derniers morceaux qu’on vient d’écrire. Et celui-ci on l’a écrit y a déjà plus d’un an, du coup difficile de juger nous-mêmes de son statut de meilleur morceau… A vous de nous le dire (Rires) ! Dans tous les cas, ce n’est pas seulement grâce à l’écriture d’un ou plusieurs morceaux que notre visibilité grandira. Il faut aussi que ces morceaux arrivent jusqu’à vos oreilles et ça finalement, c’est aussi en grande partie grâce au travail de tout notre entourage.

On connaît désormais 2 titres extraits de ce nouvel EP. À quoi doit-on s’attendre pour la suite ?

Outre la live session de “Ci Sono Meduse”, plusieurs sorties sont encore à venir et on a grand hâte que vous puissiez les découvrir ! Le jour de la Saint Valentin, on dévoilera une autre live session pour le single “JTM” qui accompagnera la sortie de l’EP Erotico. L’EP a proprement parler est composé de cinq titres et il existera une édition ultra-limitée, accompagnée d’un booklet de nouvelles érotiques dans lequel chacune des histoires sera illustrée par une artiste différente… Le tout sera bien entendu suivi par la sortie du clip officiel de la “Fille du ciel”, que le confinement a décalé sans relâche et que nous sommes enfin parvenus à tourner ! De notre côté, on travaille désormais à apporter la touche finale aux morceaux de notre premier album. Ça commence à faire pas mal de temps qu’on avance dessus et on a hâte de vous le faire découvrir !