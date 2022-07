Le grand rendez-vous avec Fredz

Il y a quelques jours, l’artiste canadien Fredz donnait son premier vrai concert à Paris. Pour l’occasion, nous lui avons posé quelques questions ! Interview à découvrir sur aficia.

Le 2 juillet dernier, la salle de concert La Boule Noire située dans le 18ème arrondissement de la capitale était pleine à craquer. La raison ? Le premier “vrai” concert parisien de Fredz.

Mais en fait, qui est Fredz ?

De façon formelle, on peut dire que Fredz est un talent tout droit venu de Longueuil, non loin de Montréal au Canada. On peut aussi dire de lui qu’il est un artiste oscillant entre rap, pop, trap soul… Mais qu’importe ! Disons plutôt que Fredz est un artiste tout simplement, sans le placer dans une case. Puisque c’est vrai, il n’est pas dans ses habitudes de suivre les codes, souvent imposés par l’industrie du disque. De quoi proposer une musique totalement authentique. Et cette authenticité, on la retrouve au cœur de son dernier opus, Astronaute, sorti en mars dernier…

Pour en savoir davantage sur cet artiste à suivre de prêt, aficia est parti à sa rencontre, juste avant son concert à Paris. Nous avons notamment discuté de l’univers musical dans lequel il a grandi, de la conception de son album, de la notion d’artiste, de ses freestyles, de la scène…

Découvrez l’interview complète de Fredz :