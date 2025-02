Lisandro Cuxi de retour avec son premier album, “Cuxi Boy” 

Revoilà Lisandro Cuxi ! Son premier album Cuxi boy est sorti ce 14 février. Entre amour et messages personnels, c’est à découvrir avec aficia!

Révélé dans ‘The Voice’ en 2017, Lisandro Cuxi en a fait du chemin. 8 ans plus tard, après de nombreux succès comme “Chill” avec Ronisia, il dévoile en ce jour de Saint Valentin, son premier album intitulé Cuxi Boy. La date de sortie n’est pas anodine puisque l’amour, constitue le fil rouge du projet. Dans la lignée de son dernier EP BTLV sorti en 2023, Cuxi boy s’affirme en digne successeur. Néanmoins, on distingue une facette plus mature dans la personnalité de Lisandro. Fini donc le “bâtard lover” assumé, place à un homme conscient, désireux d’embrasser pleinement sa vision de l’amour. Cela donne 14 titres ultra-introspectifs, où les mélodies oscillent avec brio entre rnb, afrobeats, et même gospel, un clin d’œil aux origines cap-verdiennes du chanteur. Deux singles ont déjà été révélé, « D.S.L » en featuring avec Merveille, et « BBM ».

Découvrez le titre D.S.L de Lisandro Cuxi et Merveille

Décrire l’amour dans toutes ses formes, la recette Cuxi

Pendant l’entièreté du projet, Lisandro alias Cuxi Boy, dépeint l’amour sous différents aspects. De la séduction dans “O.L.Y” en featuring avec Joe Dwèt Filé, à la tentative de réconciliation sur l’électrique “Reviens” avec Monsieur Nov en passant par la relation toxique dans “V.M.V”, toutes les étapes sont décrites. Entre passion, jalousie et trahison, Lisandro Cuxi se dévoile à cœur ouvert, laissant transparaître ses failles émotionnelles sans pour autant perdre confiance en lui. Une façon pour lui de se dévoiler un peu plus à son public. En outre, les diverses instrumentales, presque sensuelles, sont-elles aussi façonnées sur mesure pour exprimer l’amour et l’expression des sentiments.

Reviens à la maison, tout me parait vide sans toi, tout me paraît mort sans toi” Lisandro Cuxi – Reviens (Feat Monsieur Nova)

Un artiste fier de ses racines

Loin des yeux près du cœur… et de la musique. Voici comment l’on pourrait définir l’omniprésence du Cap-Vert, pays d’origine de Lisandro Cuxi au sein du projet. Ce désir de montrer une facette plus introspective de sa personnalité s’observe en premier lieu dans les mélodies. En effet, sur “Sereia”, il reprend les codes de la kizomba, une musique très populaire dans les communautés lusophones. Néanmoins, les paroles ne sont pas en reste. Il dédie notamment à cette culture l’interlude “+238”, qui correspond à l’indicatif téléphonique du Cap-Vert. Ses racines sont personnalisées par une voix féminine planante, qui réclame le retour de l’artiste.

Pour clore Cuxi boy, Lisandro amène définitivement les auditeurs dans son intimité. Le morceau “Ma vraie vie” est sans aucun doute le plus personnel de l’album. On sent un besoin presque addictif de voir ses proches, l’artiste répétant à maintes reprises “Ma famille me manque”. Une famille qui prendra une dimension physique puisque l’extrait d’un appel entre le chanteur et sa mère a été glissé comme conclusion de “Ma vraie vie”, et par conséquent du projet.

Romain Balme