Waxx invite plusieurs artistes dans son nouvel album ‘Étincelle’

Waxx signe son grand retour en dévoilant son second album le 24 mai. ‘Étincelle’ est à découvrir sur aficia !

Après avoir proposé LITHIUM, en mars 2023, Waxx revient en proposant son nouveau projet nommé Étincelle. Le but de ce dernier : inviter un artiste différent à chanter sur chaque morceau. Mais le musicien a l’idée d’un fil conducteur plus précis. Demander à ses invités le titre qui a déclenché leur passion pour la musique durant leur enfance. Alors chacun d’entre eux a interprété la chanson de ses premiers émois musicaux et a enregistré dans un premier temps une prise guitare acoustique et voix avec Waxx. Le tout, dans l’endroit où l’artiste invité se sentait le plus à l’aise. Enfin, ces versions ont été parachevées au studio Ferber avec le coréalisateur C.Cole et avec la participation de plusieurs musiciens.

C’est ainsi qu’en janvier 2023, il enregistre avec Pomme, “Laissez-moi danser” de Dalida. Ce premier single sorti en juin 2023 rencontre un succès retentissant et accumule plusieurs millions de streams. Riche de 17 titres mêlant chanson française et pop rock anglophone, cet opus rassemble de nombreux artistes. M, Ben Mazué, Pomme, Camélia Jordana, Juliette Armanet, Cœur de pirate, Ben l’Oncle Soul, Maëlle ou encore Adé. On retrouve des morceaux comme “J’ai 10 ans” d’Alain Souchon avec M mais aussi “Quand la ville dort” de Niagara avec Maëlle. Du côté pop rock anglophone, une reprise de “Numb” de Linkin Park avec Safia Nolin ou d’“Hallelujah” par Mat Bastard de Skip the Use. En bref, un album baigné dans la nostalgie de l’enfance grâce à des morceaux intemporels dont on se souvient tous.

Inès Fakche

Découvrez le nouvel album de Waxx Étincelle :