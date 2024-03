À l’occasion de sa tournée, Maëlle s’est rendue à Lille où nous l’avons rencontré avant son concert. aficia l’a interviewé pour vous !

Après avoir dévoilé son album Fil Rouge en septembre 2023, la jeune chanteuse de 23 ans a débuté le ‘Fil Rouge Tour 2024’ à travers l’Hexagone. Dès le mois de février, Maëlle et son équipe ont commencé leur périple en France pour jouer son nouvel opus et ses chansons les plus marquantes. Actuellement en tournée, l’artiste a répondu à quelques questions. Nous avons parlé de sa carrière, de son dernier projet et de sa première tournée !

Maëlle, l’interview ‘sans filtre’ :

Que s’est il passé pour toi entre la sortie de ton premier album en 2019 et ton nouvel opus en 2023 ?

Déjà il y a eu le confinement et ce Covid qui est arrivé. J’ai bien profité de ce premier album, j’ai vécu des choses assez folles, j’ai été dans la troupe des Enfoirés, j’ai été nommé aux Victoires de la Musique, aux NRJ Music Awards donc il s’est passé de très belles choses. Le confinement m’a mis un gros frein donc c’était assez frustrant. Cependant, ça m’a permis de me concentrer sur ce que je voulais faire avec ce deuxième album. Fil Rouge c’est l’album vers la liberté et montrer le fait que j’ai grandi et évolué surtout suite au premier album où j’étais interprète. Là j’ai voulu vraiment construire mes propres chansons.

Comment passait de l’immense succès de ‘The Voice‘ où tu étais notamment accompagnée par Zazie et Calogero, pour finalement t’affirmer en tant qu’auteure ?

Je pense que vu que j’ai vécu une expérience intéressante et enrichissante en tant qu’interprète. J’ai vraiment grandi dans l’industrie de la musique grâce à Zazie et Calogero. J’ai eu une première vision de ce qu’était le métier de chanteur. Mais j’avais aussi envie de voir ce que ça faisait d’écrire ses chansons, de composer et de sentir une certaine légitimité. C’était une envie de ma part depuis le début. Je fais de la musique depuis petite, j’ai commencé le piano à 4/5 ans puis j’ai commencé à composer quelques petits trucs. Je sentais que j’avais envie de le faire.

Je me sens plus libre et plus au devant ce que je raconte car ce sont mes mots. Maëlle, exclusivité aficia

Ce moment de break avec le confinement m’a vraiment permis de prendre ce temps et d’affirmer qui je voulais devenir. Le fait d’écrire mes propres chansons m’a construite. Je me sens plus libre et plus au devant de ce que je raconte car ce sont mes mots. J’ai eu la chanson de travailler avec des gens superbes, j’étais au centre de la création mais quand même entourée pour me donner de la force et de la confiance ! Avant, je me sentais un peu prise par des choses dont je voulais un peu me libérer. Aujourd’hui, je peux vraiment suivre mon intuition tout en écoutant les autres. Tout ça m’a donné une ambition et une détermination que je n’avais peut être pas avant.

Peux-tu nous parler de ton dernier album Fil Rouge ? Que raconte-t-il ? Pourquoi ce titre ?

Tout simplement Fil Rouge pour moi ça parle d’une histoire quand j’étais petite. Celle d’une fillette qui est dans sa chambre et qui déroule une bobine de fil pour aller voir d’autres paysages car elle a peur du noir, d’affronter le monde extérieur et elle veut rentrer en sécurité chez elle. C’est un peu ce que j’avais envie de dessiner avec Fil Rouge. Le fait que j’ai un peu fait un saut dans le vide car j’ai fait un retour différent de ce que j’avais proposé musicalement. C’était un gros fossé qui s’est créé donc les gens pouvaient potentiellement être un peu surpris. J’avais peur du regard des autres par rapport à ça.

Fil Rouge aborde l’émancipation, ma prise de liberté et surtout ma découverte en tant que jeune femme. Maëlle, exclusivité aficia

Mais c’était un moyen pour moi d’exposer et d’exprimer le fait que j’avais envie de prendre mes décisions, que j’avais grandi et que j’avais changé. On m’a connu à l’âge de 16 ans sur ‘The Voice’ où j’étais tétanisée à affronter des trucs. Je me sens plus en confiance aujourd’hui et mon album parle justement de ça. Fil Rouge aborde l’émancipation, ma prise de liberté et surtout ma découverte en tant que jeune femme. J’avais envie que des personnes puissent se reconnaitre dans ce que je pouvais raconter.

Quels sont les premiers retours sur ce nouvel album ?

J’ai eu des très bons retours, j’ai été très contente ! Il y a des gens qui me soutiennent depuis le début et qui l’écoutent mais aussi des nouvelles personnes qui arrivent. J’ai de tous les âges. Je prends les compliments deux fois plus étant donné que ce sont mes idées. Cette légitimité qui se créée m’apporte beaucoup de bonheur. Je suis très contente que les gens puissent se retrouver dans mes chansons. Après on ne peut pas plaire à tout le monde. Fil Rouge est un album de transition qui m’aide à montrer qui je veux devenir et qui je vais être dans les prochaines années. C’est le début du fil conducteur que j’ai voulu dérouler.

Comment te prépares tu à une première tournée ?

C’est vrai qu’on a une grande tournée ! Nous sommes 4 sur scène, j’ai une super équipe et d’excellents musiciens.

J’ai pu vraiment choisir quelle musicalité je voulais montrer, les arrangements etc… J’étais vraiment dans la direction artistique et ça c’est cool ! On va entendre les chansons de mon premier album mais avec des réarrangements en fonction de Fil Rouge pour que ça suive musicalement. Le temps passe très vite, je me revois il y a un an me dire que j’avais le temps et là je me retrouve sur scène. J’ai encore dû mal à me dire que des gens payent des billets pour venir me voir. Je ne me prépare pas vraiment, c’est juste du kiff et de l’appréhension car c’est ma première tournée. J’ai envie de donner tout l’amour que l’on m’a donné depuis tout ce temps. C’est ma première fois et mon premier saut dans le vide.

Participeras tu à des festivals cet été ?

Oui bien sûr, on en a pas mal et ça va être encore un exercice différent car les gens ne viennent pas forcément te voir. C’est une carte de visite que tu laisses aux yeux du public. J’ai hâte en tout cas !

Le 20 mars prochain tu fais la Cigale à Paris, qu’est ce que ça représente pour toi ?

C’est l’une de mes salles préférées à Paris ! J’ai fait de nombreux concerts là-bas où j’allais voir mes artistes préférés. Cette salle est géniale en terme de son et puis on voit tout très bien, on est au cœur du concert. Quand on m’a annoncé que j’allais faire la Cigale je n’en revenais pas. Je n’arrête pas d’y penser. Récemment j’ai vu Tourist là-bas et là je vais me retrouver là où il a joué. Je suis très touchée et je pense que je vais être émue ce soir là. J’ai vu mes meilleurs concerts là-bas. Je suis très contente de faire cette date !

As-tu déjà fait des collaborations avec d’autres artistes ?

Non jamais pour l’instant mais j’aimerais beaucoup faire des collaborations. Etant donné que Fil Rouge est un album de transition, j’avais envie de montrer qui j’étais musicalement. Pour pouvoir aussi potentiellement par la suite collaborer avec d’autres artistes. C’était mon choix de ne pas collaborer avec quelqu’un. De fait c’est un album solo et entièrement personnelle pour présenter aussi aux artiste ce que je faisais. C’est un peu une carte de visite.

Quels sont les artistes avec qui tu aimerais collaborer ?

Il y a beaucoup d’artistes avec qui j’aimerais travailler. Je suis très fan de London Grammar, je rêverais de travailler avec eux. Sinon il y a Kalika et des plus grands comme Angèle ou Pomme. Finalement, ça dépend du morceau et du mood car il y a pleins de gens très talentueux et vers qui j’aimerais me tourner, on est tellement nombreux !

Inès Fakche

