‘Les comédies musicales : le grand show’ : bientôt en tournée !

Annoncé en mai 2020, le spectacle ‘Les comédies musicales : le grand show’ réunissant sept artistes s’apprête (enfin) a être joué !

Ces quinze dernières années, les comédies musicales ont rencontré un réel succès en France. Pour attirer de nombreux spectateurs, les producteurs comme Dove Attia ( ‘Le Roi Soleil ’, ‘Mozart l’Opéra Rock ’) mais aussi Roberto Ciurleo, Gilbert et Nicole Coullier, Éléonore de Galard ( ‘Robin des Bois ’, ‘Les trois mousquetaires ’) ont misé sur plusieurs critères phares. Installations d’envergure, costumes grandioses et surtout des castings 5 étoiles : tout était réuni pour offrir à ces créations un engouement certain. Et à chaque fois, le pari est relevé haut la main.

Quelques chiffres…

Si on prend l’exemple de ‘Le Roi Soleil ’ (avec entre autre Emmanuel Moire, Merwan Rim, Victoria Sio) qui a nécessité deux ans de préparation, c’est un spectacle qui s’est joué entre mai 2005 et juillet 2007. À Paris puis partout en France ainsi qu’en Belgique et en Suisse, le show a réuni 1,6 million de spectateurs sur un total de 380 dates. Une création qui a d’ailleurs été récompensée, en 2006 et 2007, d’un NRJ Music Award dans la catégorie ‘Groupe / Duo Francophone de l’année ’.

‘Mozart l’Opéra Rock ’ a lui aussi connu une franche réussite avec plus d’1,3 million de spectateurs. Pour ‘Robin des Bois ’, ce sont 800 000 personnes qui sont venues applaudir la troupe menée par M Pokora avec Sacha Tran, Caroline Costa…

En clair, ce type de spectacle a marqué des passionnés qui n’ont pas hésité à découvrir les multiples créations des années précédentes.

‘Les comédies musicales : le grand show ’, un best of de tous ces spectacles bientôt en tournée !

Pour les nostalgiques de ces représentations, un nouveau spectacle a été pensé, réunissant sept artistes ayant prêté leur talent aux comédies musicales. Priscilla Betti ( ‘Flashdance ’), Gwendal Marimoutou ( ‘Saturday Night Fever ’, ‘Le Roi Lion ’), Cécilia Cara ( ‘Roméo et Juliette ’, ‘Grease ’), Merwan Rim ( ‘Le Roi Soleil ’, ‘Mozart l’Opéra Rock ’), Ginie Line ( ‘Les Dix Commandements ’) ou encore Damien Sargue ( ‘Roméo et Juliette ’, ‘Les 3 Mousquetaires ’) et Alexis Loizon ( ‘Grease ’, ‘La belle et la bête ’) seront de retour sur scène pour interpréter leurs plus grands tubes issus des spectacles musicaux auxquels ils ont participé.

Dès le 18 janvier 2022, la troupe retrouvera son public pour une première série de 9 concerts à Aulnay Sous Bois, Toulouse, Rennes, Paris, Lille, Le Blanc Mesnil, Yerres, Longumeau et Nantes. Il faudra ensuite patienter jusqu’en avril 2023 pour la deuxième partie durant laquelle 3 dates belges sont prévues, avant un retour à Paris et Lyon pour clore le chapitre !

Mise en ligne le 10 juillet 2020, la billetterie avait immédiatement été prise d’assaut. 24h après, le spectacle se classait déjà premier des ventes dans la catégorie Comédie musicales de Ticketmaster…

👉 Pour vivre une immersion au coeur des spectacles musicaux, il est encore temps de réserver vos places en cliquant ici.