Les comédies musicales – le grand show : l’interview de Damien Sargue, Gwendal Marimoutou et Priscilla Betti

Lors de la venue de la troupe de Les comédies musicales : le grand show, à Lille, nous avons pu nous entretenir avec Damien Sargue, Gwendal Marimoutou et Priscilla Betti… Interview exclusive à découvrir sur aficia.

Près de 2 ans après avoir été annoncé, le spectacle Les comédies musicales : le grand show, a enfin pu être joué. La rédaction d’aficia a pu assister à l’une des représentations. C’était à Lille, le 5 février dernier, et c’était fidèle à ce que l’on attendait ! Priscilla Betti, Gwendal Marimoutou, Cécilia Cara, Merwan Rim, Ginie Line, Damien Sargue et Alexis Loizon ont livré un spectacle qui a ravi l’intégralité du public présent dans le théâtre Sébastopol. On ressent une belle et vive énergie parsemée de moments plus doux. Évidemment, les classiques encore connus de tous sont au rendez-vous. Le partage semble être le maître mot de ce live, l’humour aussi. Nous avons même le droit à quelques anecdotes : en clair, ce concert ne ressemble à aucun autre !



Et si l’on est attentif à ceux qui nous entourent durant ce moment musical, on se rend compte que toutes les générations sont présentes. Des plus petits aux plus âgés, ce show est taillé sur mesure pour réunir un public familial. Ce live résonne alors comme un vrai moment convivial.