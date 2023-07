Francofolies de La Rochelle : 150 000 festivaliers en 5 jours !

Les Francofolies de La Rochelle ont lieu chaque année au mois de juillet. Nous avons pu être présents pour cette 38 ème édition afin de vous faire vivre ce merveilleux festival.

Les festivaliers étaient bel et bien au rendez-vous pour ces nombreux concerts, qui, pour un grand nombre d’entre eux, se jouaient à guichet fermé depuis quelques mois. Entre sourires et larmes, danses et pogos, les Francofolies de La Rochelle ont débuté le mercredi 12 juillet pour s’achever le dimanche 16 juillet avec en tout, plus d’une centaine d’artistes programmés.

Retour en photos sur ces 5 jours de folies :

Mercredi 12 juillet 2023

C’est Adé qui a donné ce coup d’envoi sur la grande scène Jean-Louis Foulquier. Elle a été suivie du majestueux -M- ainsi que du groupe Shaka Ponk qui a retourné le public avec son show démesuré et explosif.

Adé © Océane Dago Adé © Océane Dago

Adé © Océane Dago

-M- © Océane Dago -M- © Océane Dago

-M- © Océane Dago -M- © Océane Dago -M- © Océane Dago

Sam, Shaka Ponk © Océane Dago Frah, Shaka Ponk © Océane Dago

Waxx et Barbara Pravi © Océane Dago Waxx et A2H © Océane Dago

Waxx et Maëlle © Océane Dago Waxx et Adé © Océane Dago

Jeudi 13 juillet 2023

Pour le deuxième jour, Biga*Ranx, Gazo, Lomepal et Kungs ont réuni un public plus jeune autant hystérique que passionné.

Gazo © Océane Dago Gazo © Océane Dago

Gazo © Océane Dago

Lomepal © Océane Dago Lomepal © Océane Dago Lomepal © Océane Dago

Kungs © Océane Dago Kungs © Océane Dago

Kungs © Océane Dago

Vendredi 14 juillet

C’est après le feu d’artifice de la fête Nationale que DJ Snake nous a accordé un show à l’américaine derrière ses platines. De Céline Dion en passant par ses classiques « Let Me love You », « Leon On », nous sommes fiers d’avoir un tel artiste qui représente la France dans le monde. Un set fédérateur et ambitieux

DJ Snake © Océane Dago DJ Snake © Océane Dago

DJ Snake © Océane Dago DJ Snake © Océane Dago

Samedi 15 juillet

Pour l’avant dernière soirée, Chilla, Djadja & Dinaz ainsi que Soprano nous ont fait l’honneur d’être sur la grande scène pour une soirée de folie. Le public a répondu présent en chantant en coeur les paroles de ces artistes sur leurs productions festives et fédératrices.

Chilla © Océane Dago Chilla © Océane Dago

Chilla © Océane Dago

Djadja & Dinaz © Océane Dago Djadja & Dinaz © Océane Dago

Djadja & Dinaz © Océane Dago

Soprano © Océane Dago Soprano © Océane Dago

Soprano © Océane Dago Soprano © Océane Dago

Soprano © Océane Dago

Dimanche 16 juillet

Pour ce dernier jour de festival, nous avons pu croiser le chemin de la douce Mentissa qui nous a partagé quelques titres de son premier album La Vingtaine sur la scène du Grand Théâtre.

Mentissa © Océane Dago Mentissa © Océane Dago

Nous espérons avoir pu vous faire voyager avec ces quelques photos. À bientôt !

Un photoreportage aficia par ©Océane Dago.