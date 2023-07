Du 30 juin au 2 juillet 2023 se tenait dans la petite ville de Marmande un des plus gros festival du sud-ouest : Garorock. David Guetta, Macklemore, Shaka Ponk et de nombreux autres étaient au rendez vous. aficia y était, reportage !

Au programme de cette édition 2023, près de 70 artistes différents, 4 scènes et beaucoup d’activités (ateliers, fête foraine, exposition…). C’était d’ailleurs le thème de cette édition 2023 de Garorock : la fête foraine. On pouvait donc retrouver sur le site du festival des chaises volantes, une grande roue, un palais du rire, et même un train fantôme !

Les shows se sont enchainés sur les différentes scènes en traversant presque tous les styles musicaux possibles. Du rappeur américain Central Cee au groupe français Shaka Ponk, en passant par les morceaux dubstep de Skrillex, la mainstage du festival avait de quoi séduire tous les festivaliers.

En bref, Garorock 2023 c’était 4 jours de musique, beaucoup de soleil, des shows magistraux et des artistes internationaux. Un week-end à ne pas manquer l’année prochaine !