Main Square Festival : 4 jours de condensé entre chansons et partage !

Les festivals sont bien lancés pour l’été 2022… & aficia a pu se rendre dans l’un des plus attendus de France : Le Main Square Festival. On vous parle de cette expérience en détail !

Il était dans notre article des 10 festivals immanquables de l’été. Durant quatre journées et soirées (du 30 juin au 3 juillet), la citadelle d’Arras a de nouveau accueilli le Main Square Festival ! Un retour fracassant après trois années d’absence qui a su combler aussi bien le public, les artistes que nous, professionnels. Retour avec nos mots et photos sur cette 16ème édition.

Main Square Festival 2022 : l’édition de tous les records !

Plus fort, plus grand, plus ambitieux… Le Main Square Festival a mis les petits plats dans les grands pour marquer les esprits et que chacun des 150 000 festivaliers repartent avec un souvenir indélébile en tête. Un chiffre qui bat d’ailleurs des records pour cette saison retour.

Les deux scènes principales, la Main Stage et la Green Room ont été rejointes par une scène découverte, celle du Bastion. Au total, 65 talentueux artistes se sont présentés durant 4 jours et ce, devant un public impatient, excité et passionné par l’idée de vibrer au rythme des lives qui se succèdent.

4 jours, c’est aussi une première pour le Main Square qui, habituellement, se tient sur 3 jours. Une véritable réussite puisque l’on sait déjà que la prochaine édition se tiendra, elle aussi, pendant 4 jours.

L’amour de la musique

Avec une programmation unique, donnant le ton sur chaque soirée, tout le monde a pu trouver son bonheur. Tandis que le jeudi soir était plus axé sur un style musical mainstream (populaire) avec notamment Angèle, SCH, DJ Snake, Louane, le dimanche était quant à lui davantage basé scène pop/rock/urbain. Pour cette dernière journée, la foule a pu applaudir Tones and I, Sum21, Last Train…

Cette distinction est plaisante car le spectateur peut découvrir et surtout admirer des artistes dont il apprécie la sensibilité. C’est ce côté passionnel chez les festivaliers, cet amour pour la musique proposée qui nous a attendris. Certains dansaient, d’autres chantaient et même… pleuraient ! Les émotions se sont croisées sous un ciel aussi capricieux le jeudi qu’ensoleillé le dimanche.

En clair, le Main Square a su offrir une parenthèse dans laquelle petits et grands ont montré que la musique réunit.

Des artistes chaleureux et heureux !

Après ce festival, une partie de la rédaction tout droit venue du sud pour rejoindre la team du nord comprend mieux pourquoi les artistes apprécient performer dans le Nord de la France ! Il faut dire que l’ambiance est chaleureuse et aimante. Les artistes savent donner en retour l’énergie et l’amour qu’ils reçoivent du public.

Les shows se sont succédés avec une coordination millimétrée. Il n’est pas question de s’ennuyer une seule seconde.

Zoom sur la journée de clôture

Le dimanche, dernière journée de festival, nous avons voyagé à travers les griffs de guitare rock du groupe Skip The Use, qui jouait d’ailleurs à domicile !

Puis la voix hypnotisante de Tones and I et son décor intriguant, mais féérique, nous ont emmené dans une nouvelle dimension.

S’est ensuite enchainé le rap addictif de Caballero & JeanJass où le public est venu en masse, sous un soleil radieux !

Du côté de la Main Stage, les festivaliers avaient quant à eux rendez-vous avec la douce pop folk de George Ezra.

Enfin, pour clôturer cette édition, c’est le sensationnel show des Twenty One Pilots qui a résonné. Une proposition inédite qui nous a donné l’impression d’un concert à la fois intimiste et surdimensionné devant + de 30 000 personnes.

Ce que nous retenons !

L’ambiance était au beau fixe. Cela fait du bien de retrouver un évènement organisé ainsi, fluide, dans lequel la bienveillance régnait. L’emplacement a su nous charmer, la citadelle était radieuse et illuminée par les reflets des différentes scénographies. Un joli spectacle qui nous a émerveillé et stimulé par son énergie et sa diversité.

Le rendez-vous pour la 17ème édition est d’ores et déjà lancé. Elle se tiendra les 29, 30, 1 et 2 juillet 2023 !

Un grand merci à Myriam Astruc, Quentin Börner-Hingrand et Irina Paletou du service presse qui nous ont permis de vivre le festival dans les meilleures conditions possibles.

Yoann Tome Mestre & Elise Dezecache 📸