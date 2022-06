Les 10 festivals immanquables de l’été 2022 !

L’été arrive, les festivals reprennent du service… Pour l’occasion, aficia te liste les 10 qu’il ne faudra manquer sans aucune raison !

Du Nord de la France, au Sud, en passant par l’Ouest et l’Est, aficia a tenu à représenter les festivals qui de part leur programmation, leur position géographique ou encore leur engagement ont attiré son attention. Parce que l’été 2022 souffle un vent de “retour à la normal”, il se pourrait même bien que l’on vienne faire un petit tour dans certains d’entre eux…

Pour enrichir cette liste des 10 festivals à ne pas manquer, nous sommes partis à la rencontre des personnes qui travaillent dans l’ombre de ses derniers. Community manager, attaché.e de presse ou encore fondateur.rice œuvrent tous les jours pour faire briller de mille feux leur événement ! D’après eux, pourquoi faut-il absolument se rendre à leur festival ? Réponse avec aficia…

À vos marques, prêts, festoyez !

La Crème Festival / 24-26 juin 2022 – Villefranche-sur-Mer (Var)

C’est une 3ème édition sur les chapeaux de roues que nous propose le plus sudiste des festivals : La Crème Festival. Avec une programmation aux petits oignons : Julien Granel, Emma Peters, le duo électro Breakbot ou encore November Ultra seront entre autres présents pour 3 soirées mélodieuses et colorées. Un conseil : ouvrez grand vos papilles, vos yeux et vos oreilles… Vos 5 sens seront comblés avec cette vue idyllique sur la mer, des foodtrucks locaux et authentiques et des artistes de la nouvelle scène à découvrir de toute urgence !

Le + : sa démarche éco-responsable : tri sélectif, réduction des déchets, charte éco-responsable imposée à ses partenaires food, beach cleanings à pied ou en paddle organisées par l’association Paddle Cleaner.

Le mot de Natacha (la co-fondatrice du festival) :

« Au sein de la Citadelle de Villefranche-sur-mer, la troisième édition de La Crème Festival vous fera découvrir une programmation riche et éclectique : Julien Granel, Emma Peters, Breakbot et Irfane, Dabeull ou encore Léonin et Charlotte Fever. Sans oublier des propositions plus mélodiques comme November Ultra ou Alexia Gredy. Venir à La Crème Festival, c’est aussi vivre une expérience locale dans une rade aux eaux turquoises et dans un environnement authentique aux couleurs de la Côte d’Azur. »

Les Francofolies de la Rochelle / 13 juillet – 17 juillet 2022 – La Rochelle (Charente-Maritime)

Pour cette 37ème édition, le célèbre festival des Francofolies de la Rochelle a mis les petits plats dans les grands ! Si tu veux voir 95% de la scène musicale française, c’est là-bas que ça se passe. En 5 soirs, Booba, Angèle, Orelsan, Roméo Elvis, Poupie, Sopico, Terrenoire, Marie-Flore, Clara Luciani et bien d’autres se relayeront sur 7 scènes. Sois prêt à te dédoubler et à enfiler tes meilleures chaussures de sport ! Une programmation éclectique dans un cadre aussi surprenant qu’authentique. Si on a un conseil à te donner, vas jeter un coup d’œil aux artistes du chantier des Francofolies 2022. C’est là-bas que se cachent les pépites musicales de demain…

Le + : Les Francofolies ce sont aussi de Folles Rencontres ! Au travers des documentaires, films, livres, débats, dégustations culinaires, master class, le festival propose de venir écouter, découvrir, regarder, faire, partager de la musique.

Le Festival de Nîmes / 17 juin – 24 juillet – Nîmes (Gard)

Le Festival de Nîmes est un événement culte dans le sud de la France ! Sur presque 1 mois, la ville et sa célèbre Arène accueillent une programmation pointilleuse. Au menu, 23 concerts uniques : Stromae, PNL, Angèle, Sting, Sexion d’Assaut… mais également des plateaux d’artistes comme le 30 juin où se succéderont sur scène Clara Luciani et Julien Doré ou encore Mika et L’Impératrice pour la date du 7 juillet. On vous conseille grandement de tenter l’expérience si vous êtes dans les parages.

Le + : son lieu atypique classé monument historique qui propose une belle acoustique et de beaux souvenirs ! Qui n’a jamais rêvé de faire un concert dans un endroit historique ?

Marsatac / 10- 12 juin – Marseille (Bouches-Du-Rhône)

Marsatac, c’est The Place To Be pour les fans de rap et d’électro ! Deux styles musicaux qui résonnent dans l’identité de Marseille, à la fois brutale dans sa vérité et chaleureuse dans son accueil. Du 10 au 12 juin, le Parc Borély va se transformer en un immense espace de pogo et de piste de danse. Au programme des artistes qui font l’actualité comme Laylow, Joanna, Damso, Sally C, Oboy ou encore Ichon !

Le + : « LA FRAPPE ». Lancé en 2019, le projet revient avec une nouvelle génération de jeunes pousses bourrées de talent ! Une sélection de jeunes rappeurs, rappeuses, Djs, beat-makers ou encore danseurs et danseuses à qui le festival offre une scène dédiée durant 3 jours.

Le mot de Marine Bellocq (attachée de presse du festival) :

Garorock / 30 juin – 3 juillet – Marmande (Lot-et-Garonne)

On ne vous le présente plus, Garorock est le festival immanquable du sud-ouest. Attirant en 2019 plus de 160 000 festivaliers, l’édition de 2022 s’annonce encore plus chaude. Pour ce 25ème anniversaire, on peut compter sur la participation de Ninho, -M-, Dj Snake, Orelsan, Vianney, Poupie… ! Incroyable non ? Des concerts répartis sur 6 scènes, au cœur de la plaine de la Filhole.

Le + : l’expérience festival avec une programmation explosive, un camping géant, une fête foraine, de multiples choix de restauration, des animations en tous genres…

6. Main Square / 30 juin – 3 juillet – Arras (Pas-de-Calais

Direction le Nord de la France pour le Main Square Festival. Encore un événement important du 30 juin au 3 juillet qui apportera son lot de surprises. Face à la Citadelle d’Arras, cette 16 ème édition recevra une line-up très attendue : Twenty-One-Pilots, Black Eyed Peas, Tones & I, Louane, Angèle, Vlad, Niska…

Le + : la réduction de son impact sur l’environnement et sur la société et sa riche programmation d’artistes internationaux !

7. Solidays / 24/26 juin – Paris (Ile-de-France)

“Faire chavirer les cœurs.” Voilà l’ambition de cette 24e édition. L’intention est forte, la promesse donne envie ! Construit sur des valeurs de partage et d’entraide, le festival Solidays nourrit les esprits, réveille les consciences et rapproche les gens. Du 24 au 26 juin, Suzane, Eddy De Pretto, Feu! Chatterton, 47ter ainsi que Polo & Pan seront sur scène à Paris-Longchamp. Un événement engagé qui annoncera bientôt complet pour ces 3 soirées d’exception.

Le + : bien plus qu’un festival de musique, Solidays œuvre pour un monde meilleur. C’est pour cela que des conférences et des temps d’échanges autour des grandes questions de société et d’actualité seront organisés. Une manière de se livrer, de s’exprimer avec toute la bienveillance d’un événement qui prône l’amour et la tolérance. On est fans !

8. La Magnifique Society / 24 au 26 juin 2022 – Reims (Champagne-Ardenne)

Direction Reims pour ce festival ultra varié dans une ambiance soignée en plein cœur du Parc de Champagne à Reims (45mn de Paris en train). Une 5ème magnifque édition qui annonce des soirées chaleureuses et mémorables. Découvrez sur 3 scènes, des têtes d’affiches, des étoiles montantes et les pépites de demain : Thom Yorke, PNL, Black Eyed Peas, Clara Luciani, MYD, Aime Simone, Sen Senra… Vous n’êtes pas au bout de vos surprises.. et de vos plus belles folies !

Le + : sa scène 360° dédiée à la musique électronique.

9. Biches Festival / 10-12 juin – L’Aigle (Orne)

Le 10, 11, 12 juin, à 1H30 de Paris, le Biches Festival s’installe pour 3 soirées dans la ville de L’Aigle. Charlotte Fever, Lewis Ofman, Kalika, Mr Giscard, November Ultra, Michel… Ça vous tente ? Des artistes de la scène émergente aux univers puissants ! Ça ne se refuse pas… En plus de ça, tu peux venir en famille avec ton plus petit cousin ou ta grand-mère. Chacun trouvera son plaisir dans ce festival convivial et intergénérationnel. yoga, tatouages éphémères, babyfoot, Biches volley, coloriages, maquillage, molky, sérigraphie… La preuve que le Biches Festival a pensé à tout le monde !

Le + : pour la première fois au Biches (et d’ailleurs dans un festival), un espace est dédié aux enfants. Un lieu bienveillant et sécurisé avec des ateliers créatifs et plein d’autres surprises. Et comme au Biches prête une attention particulière à son public, des casques anti-bruit et des bouchons d’oreille seront disponibles pour protéger les esgourdes de cet événement qui s’annonce explosif !

Le mot de Margaux, directrice de Biches Festival :

« Biches c’est le format idéal un festival à taille humaine, en pleine nature à 1H30 de paris, le rêve ! Un moment suspendu pour s’évader du quotidien et découvrir les talents de demain ».

10. Festival Essonne En Scène par les Francofolies / 24-25 juin 2022 – Chamarande (Essonne)

Qui ne serait pas tenté par un festival dans un lieu labellisé « jardin remarquable » avec des tilleuls, des cyprès chauves, des hêtres (certains arbres datent de plusieurs siècles), des plantes endémiques… Enfin, 98 hectares de verdure pour se sentir loin de chez soi et proche de la nature. Le 26, 27, 28 juin, le festival Essonne En Scène fera résonner sa deuxième édition à la fois bucolique et rythmée par de talentueux artistes français. Calogero, Julien Doré, le tandem Terrenoire et P.R2B (à absolument découvrir sur scène) se retrouveront dans le Domaine départemental de Chamarande. Un festival sans artifices qui se démarque par sa simplicité et sa convivialité !

Le + : l’originalité du lieu qui convoque nature, musique et art contemporain.

Le mot de Marie Britsch, l’attachée de presse du festival :

« Essonne en Scène, c’est un festival avec un univers qui propose un savant mélange de nature, d’art contemporain et de musique. C’est un lieu bucolique, hors du temps avec son château du 17e siècle, ses jardins, son étang surnommé « le lac des amoureux »… Un parc de 98 hectares qui invite à une flânerie inoubliable.

C’est une expérience, une bulle culturelle artistique et festive accessible où l’on se laisse surprendre ou émerveiller par la musique (avec une programmation concoctée par l’équipe de Francofolies), du goût et des images propices à la détente. Bref un festival pour se sentir partir loin, près de chez vous, à moindre coût ! »