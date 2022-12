À vos agendas ! Le 1er Festival des musiques actuelles, Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel vient d’annoncer sa programmation 2023 ! Et comme chaque année, l’éclectisme sera au rendez-vous ! On en parle sur aficia.

Si vous aimez à la fois découvrir de nouveaux talents prometteurs de la scène émergente et danser sur des tubes d’artistes connus et reconnus, Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel est LE festival qu’il vous faut ! On se rappelle encore de l’édition de 2022 qui était déjà impressionnante (Vianney, IAM, Clara Luciani, Eddy de Pretto) ! Celle qui se tiendra du 18 au 23 avril 2023 promet d’être prodigieuse !

Benjamin Biolay, Kalika..

Que vous soyez plutôt adepte de néo-soul, de pop française, de musiques électroniques ou de musiques urbaines, il y en aura pour tous les goûts !

Pour cette nouvelle édition, vous pourrez (re)découvrir l’énergie débordante d’Hervé, les mélodies chaloupées de Benjamin Biolay, la voix d’or de Selah Sue, et les mots tranchants de Kalika. Seront également présents La Femme et Adé.

Côté scène urbaine, on en prendra plein les oreilles avec la verve de Meryl, le storytelling singulier de Lomepal, l’étoile montante du rap Doria et l’Empereur du Sale Lorenzo. Également de passage au festival, Disiz et Hamza.

Et bien sûr, on n’oublie pas les musiques électroniques ! Cette année, nous danserons encore et encore avec les DJs Bob Sinclar et Vladimir Cauchemar.

Concernant la sélection des Inouïs du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, il faudra être encore un peu patient… Vous saurez tout prochainement !

