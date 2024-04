Printemps de Bourges – Cécile Legros en interview Flash : “C’est un rendez-vous marquant de l’année.”

Attachée de presse indépendante depuis 2014 et à la tête du service presse du Printemps de Bourges, nous avons fait une interview Flash avec Cécile Legros !

Lalala… Le Printemps de Bourges. Ce festival nous rappelle tant de bons souvenirs. Le printemps déjà bien installé, le début des festivals et cette émulsion dans la ville. Ça chante, ça boit (avec modération) et ça vit aux rythmes de la musique. Depuis trois ans, aficia trouve refuge à Bourges pour commencer ses festivités. Comment vous dire, nous ne sommes jamais déçus. Pour de grands curieux comme nous, c’est LE festival à ne pas manquer ! Il y a toujours une belle programmation, des beaux lives, et de l’émergence à l’infini. Une diversité de styles musicaux qui nous met déjà l’eau à la bouche pour cette nouvelle édition.

Évidemment, derrière un festival, il n’y a pas qu’une petite équipe technique. De plus en plus, les festivals s’équipent d’une redoutable équipe presse/médias pour apporter un maximum de visibilité à l’événement. Pour le Printemps de Bourges, c’est Cécile Legros, indépendante depuis 2014. Elle s’entoure d’une équipe de 5 personnes et 2 coordinatrices promo pour cet événement annuel. L’occasion pour nous de parler de ce métier de l’ombre à l’approche du festival… L’occasion d’échanger avec sur son métier.

Cécile Legros, l’interview Flash :

1 Peux-tu te présenter ?

Je suis Cécile Legros, attachée de presse à la tête de mon agence. Je suis indépendante depuis 2013. Avant cela, j’ai travaillé dans les labels et à la direction de la communication de la FNAC.

2 Pourquoi accepter une proposition de festival ?

Quand je me suis mise en indépendant, j’ai continué la promotion d’artistes. J’ai toujours aimé travailler les événements. J’avais beaucoup pratiqué les relations presse événementielles en étant à la FNAC. Un jour, Daniel Colling (fondateur du festival) m’a appelé. Il m’a proposé que je reprenne le service presse du PDB. Cela m’a semblé être une opportunité géniale. C’est aussi un vrai challenge puisque c’est l’un des premiers festivals à voir vu le jour.

3 Qu’est ce que tu aimes dans ce festival ?

J’ai commencé à le fréquenter assez jeune. Au début de ma carrière, j’accompagnais des artistes sous un label. J’ai toujours aimé les croisements d’artistes qui s’y passaient. C’est l’un des festivals qui brassent tous les genres en leur donnant la possibilité de se mêler. J’aime beaucoup cette vitrine que sont les Inouïs (ex Découverte). Ce dispositif qui permet à un moment de donner une chance à des artistes plus ou moins connus. C’est un rendez-vous marquant de l’année. Ça célèbre un début de vie sur bons nombres de projets. Que ce soit part sa fréquentation professionnelle et humaine, le festival a toujours été un marqueur dans la vie d’un projet artistique.

4 Quel est l’objectif pour un festival comme le Printemps de Bourges ?

L’objectif est générique. Ma mission et mon objectif sont de garder une pleine activité médiatique autour de l’événement. Et ce malgré la multiplication des événements types festivals. C’est un pari renouvelé chaque année. Il faut donner envie de revenir et de découvrir. Nous essayons d’être convaincantes avec mon équipe pour que les gens puissent parler du Printemps, suivre des artistes, parler des Inouïs.

5 Est-ce qu’il y a un moment décisif / stressant lors d’un festival ?

Chaque édition à son lot de stress et de questionnement. De manière globale, chaque édition, tu ressens à mon niveau, ce que la programmation suscite comme intérêt. On ne peut pas se comparer à un festival comme Les Vieilles Charrues. Nous ne sommes pas sur le même créneau, on n’est pas sur des grosses scènes extérieures. Au contraire, nous sommes sur des programmations de spectacles en salle. Ce qui est compliqué aujourd’hui, c’est que de manière général, les gens ont l’habitude d’acheter un pass. Ils se déplacent ensuite pour voir les différents concerts qu’ils veulent sur les scènes qui sont proposées. Moi, j’ai besoin de raconter une histoire au-delà de proposer une programmation. Il y a autant un travail sur les spectacles de “Créations”, que sur les propositions de cartes blanches. L’émergence est aussi super importante !

Questions Bonus : Et toi Cécile, tu nous conseilles de voir quoi au Printemps de Bourges ?

Je conseille Cat Power à la cathédrale. Je pense que c’est un must ! La création François Hardy avec l’Act II va être assez génial. Avec le répertoire qu’elle a, c’est émouvant de voir la jeune génération reprendre ses artistes. Je serais curieuse de voir Solann, le vendredi 26 avril au Palais d’Auron. C’est un co-concert avec Yame, Clara Ysé et Thomas de Pourquery. Les Inouïs, je recommande d’y aller tous les jours pour aller grappiller les artistes de demain. Toutes les créations, quand on peut, je conseille d’aller les faire. Ce sont des moments uniques ! Le Palais de la Poésie va être mémorable. L’affiche est belle, les artistes sont habités. C’est formidable de leur laisser libre cours à travers un répertoire de poésie. Ce sont des beaux moments. Très honnêtement, choisir c’est assez compliqué (rires).