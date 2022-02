Rap / Rock : un tandem détonnant !

Rap, rock, deux genres musicaux aux empreintes et influences immenses. De plus en plus, les deux styles se rapprochent, échangent, et collaborent. aficia fait le focus sur ce phénomène grandissant qui n’a pas fini d’attirer notre intérêt..

“I’ve been fuckin’ hoes and poppin’ pillies, man, I feel just like a rockstar” cette punch de Post Malone en est sans doute l’exemple le plus parlant, le rap s’inspirent constamment du rock et l’assume de plus en plus. Avec ses 16 milliards de streams rien qu’en France en 2020, le rap n’a pas moins que triplé ses scores d’écoutes en un an. Le clip “Au DD” du groupe PNL a été le titre le plus streamé en 24h sur Deezer et cumule plus de 11 millions de streams payants selon la SNEP. Les plus grands festivals français à tendance initialement rock, (Rock en Seine, Vieilles Charrues, Eurockéennes de Belfort, Musilac et Mainsquare) attestent désormais d’une scène rap importante. Toutes ces données rappellent les heures les plus glorieuses du rock. Les artistes rap d’aujourd’hui ont pour modèles Kurt Cobain, Eric Clapton, Johnny Cash… Les jeunes auditeurs, quant à eux, sont en permanence au contact des tonalités 808. Longtemps opposés, les deux registres assument désormais une complémentarité plus qu’efficace. Scènes françaises ou internationales, tour d’horizon des meilleures fusions de ces deux genres musicaux.

Interprétations et D.A

Sous l’aura quasi-légendaire de ses plus grands artistes, le rock affirme de fortes directions artistiques. Synonymes de liberté, d’aisance, d’audace et de moments d’histoire, le Rock’n’roll c’est avant tout vivre la musique avec énergie. Ce vent frais, ce punch et cette envie de saisir ses libertés à pleines notes, de plus en plus de rappeurs s’y essayent et en affirment clairement le style. Aux concerts survoltés d’un Machine Gun Kelly, en passant par les shows surréalistes de Travis Scott, ou encore les clips et lyrics de Post Malone…Pour ne citer qu’eux, il apparaît évident que le rap s’imbibe de rock dans ses prestations.

D’un point de vue physique également. Lil Peep, Youv Dee, Post Malone, Trippie Redd, les références corporelles ou vestimentaires de ces noms sont également à fortes connotations rock. Les sweats capuches laissent parfois place aux jeans noirs, aux boots et autres vestes de cuir. Les tatouages sont innombrables, les clous s’immiscent sur les vestes de nos rappeurs favoris. Mais bien entendu, tous ces éléments ne sont que des survols. Il ne faut pas oublier un élément clef : les plus grosses influences entre rock et rap sont avant tout musicales.

Ok, slide, slide…

Sirap, Sopico, Youv Dee, Zed Yun Pavarotti, Specy Men, ou encore Jok’air, voici quelques artistes français ayant largement osé le pas du rock dans leur travail. Si la tendance est déjà en place depuis un moment aux Etats-Unis, le mouvement ne date que de quelques années en France. Principalement, l’influence se retrouve dans les instrus. Contrebasse, guitare électrique, batterie, saxophone, et riffs bien sentis, s’immiscent dans les prods de plus en plus de projets (Ysos, Skuna, Travis Barker…).

Musicalement donc, mais pas seulement. L’influence est aussi présente du côté des interprétations. Des guitare-voix naturelles font leur entrée en album, tout comme les envolées électriques lors d’un refrain ou d’une fin de seize. Un apport d’énergie, de vie, et de symboliques aux morceaux.

Voici cinq titres que nous avons particulièrement appréciés (France)

“Yhea” Youv Dee

Voici cinq titres que nous avons particulièrement appréciés (U.S.A)

“Megladon” Trippie Redd, Travis Barker

“Concert for aliens” Machine Gun Kelly

“Numb/Encore” Jay-Z & Linkin Park

Conclusion

Rap et rock fusionnés ont le vent en poupe. Si certains s’attardent encore à les comparer, les deux vagues semblent, de leur côté, entamer une alchimie efficace. Entre admiration et inspirations, retombées physiques ou musicales, le duo laisse place à de nouvelles possibilités créatives.

Côté rap, l’influence rock apporte une nouvelle vague qui n’attend qu’à être pleinement exploitée (pour ce qui est des sorties à suivre, la rédaction dépose d’ailleurs sa pièce sur le prochain album de Lomepal, ou la réédition / double album de Sopico). Le rock, lui, profite de l’engouement rap, s’adapte à son temps et réussit à pérenniser un aspect fédérateur profond. La scène actuelle arbore de nouvelles thématiques et collabore avec de plus en plus d’artistes rap ou pop culture, Imagine Dragons en est le parfait exemple.

En bref, pour apprécier pleinement l’évolution, il est important de cesser d’opposer les deux univers. Non, le rap n’est pas un nouveau rock. Ce ne serait que vulgariser deux genres musicaux qui ont mis des années à se construire. Apprécions les vibes, les créations, et autres hochements de tête, cessons de les catégoriser. Laissons nous porter par ces nouvelles mouvances, par ce nouveau tandem détonnant…