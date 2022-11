Star Academy : qui de Louis, Anisha, Enola ou Léa l’emportera ?  

Samedi 26 novembre aura lieu la finale de la Star Academy 2022. Se retrouveront face à face Louis, Anisha, Enola et Léa. Qui détient le plus de chance de s’emparer du titre ? aficia a pesé les pours et les contre !

Après seulement six semaines de compétition, le château de la Star Academy ferme déjà ses portes. Les jeunes académiciens ont fait d’impressionnants progrès et comptent le prouver à travers cet ultime prime de la grande finale qui aura lieu ce samedi. L’enjeu pour Anisha, Enola, Louis et Léa ? Remporter un chèque de 100.000€ et la publication d’un premier album en maison de disques, rien que ça ! Mais qui d’entre eux se démarquera ? Contrairement à d’habitude, il n’y a pas de réel favori. Clairement, tous ont leur chance. Enquête sur les faiblesses et les avantages de chacun pour déterminer qui pourrait l’emporter.

Louis

Bien qu’il manquait cruellement de confiance au début de l’aventure, Louis a pris son envol. Semaines après semaines, le jeune homme de 20 ans a montré qu’il pouvait pousser sa voix, tout en dansant (comme sur “Born This Way” de Lady Gaga). Jamais nominé, Louis a progressé et l’a prouvé en interprétant « It’s all coming back to me now » de Céline Dion ou “Jardin” en duo avec Pomme. Si émotionnellement l’artiste a encore du mal à gérer ses émotions et à être 100% juste, les étapes l’ont conduit en finale. Louis a semble-t-il séduit toute une génération et un large public de par sa personnalité. Mais attention, si l’ond evait se projeter un peu… N’a t-on pas déjà dans le paysage francophone Eddy de Pretto et Pierre de Maere dans ce registre ? Ce outsider peut néanmoins surprendre samedi soir !

Anisha

Grande favorite dès le départ, la jeune artiste originaire de Madagascar a mis tout le monde d’accord en reprenant “Je suis malade” de Serge Lama. De nature discrète, Anisha a pris confiance en elle. Conséquence positive de tout cela, c’est l’une des candidates qui a eu l’occasion de faire le plus de duos (Lewis Capaldi, Slimane, Patrick Fiori, Garou…). Si sa (trop) gentillesse a pu faire grincer les téléspectateurs, c’est indéniable, la voix, elle l’a ! Impressionnante lors de ses variations et sa façon de se réapproprier chaque chanson, Anisha se place comme favorite pour l’emporter.

Enola

C’est cette fameuse candidate qui fut surprise par Nikos lors le prime de ‘Danse avec les stars’. L’animateur lui a annoncé en direct qu’elle participerait à la saison de Star Academy. Amoureuse des comédies, l’artiste à la voix très ‘classique’ n’a pas arrêté de progresser. Toujours juste, toujours impeccable, toujours trop bien. Enola a tout pour l’emporter. Tout ? Nous avons toutefois du mal à nous projeter avec Enola. Quel style d’album fera t-elle ? Toutefois, on a hâte qu’elle nous surprenne encore samedi soir !

Léa

Comment faire une finale, sans se passer de Léa. C’est incontestablement LA voix de cette édition 2022. Elle a su le démontrer plus d’une fois avec des prestations iconiques comme “Listen” de Leona Lewis dès le 1er prime, “Dans un autre monde” de Céline Dion, ou, comment l’oublier, “Hot stuff” de Donna Summer ! Cependant, nous ne sommes pas dans ‘The Voice’ mais bel et bien un télé-crochet où l’on suit le quotidien de l’artiste. Le public s’est lassé de son caractère bien trempé, nous espérons compensé par un fort potentiel comique. Léa réussira-telle a faire basculer les votes des téléspectateurs dans son sens ?

Conclusion : rares ont été les finales aussi serrées en termes de potentiel. Malgré ça, nous mettrions Anisha grande gagnante pour sa personnalité attachante et sa voix, ou Enola pour son parcours quasi sans faute depuis les débuts.