Usher au Super Bowl : un show en demi-teinte

Dans la nuit du dimanche au lundi avait lieu le cinquante-huitième Super Bowl à Paradise, dans l’Etat du Nevada et le show à la mi-temps était assuré par Usher. L’icone du R&B a livré une prestation de choix, laissant malgré tout quelques regrets… Un show à découvrir sur aficia !

Lorsque la participation d’Usher, 45 ans, au Super Bowl LVIII a été annoncée le 24 septembre dernier, de nombreuses interrogations ont émergé, à tort, concernant la pertinence et la légitimité de cette vedette du début des années 2000 à se produire sur le show musical le plus regardé au monde. Certains remettaient en question son manque d’activité récente – son dernier album était sorti en 2016, avant celui dévoilé la semaine dernière pour l’occasion – quand d’autres remettaient en cause son répertoire de succès jugé trop mince. Notamment après les performances historiques de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et 50 Cent au Super Bowl de 2022, suivies de celle de Rihanna en 2023. Néanmoins, sans trop de surprises lorsque l’on connaît bien l’artiste et la légende qu’il est, Usher a mis le feu à la mi-temps de la finale qui opposait les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco ! Le show de l’icône a été un rappel puissant – pour ceux qui auraient la mémoire courte – de l’impact de ses tubes et de son héritage dans la musique.

30 ans de carrière célébrés

Tout de blanc vêtu, Usher, accompagné de nombreux musiciens et leurs soubassophones, fait son apparition dans un premier temps sur la pelouse, assis sur ce qu’il semblait être un trône. Il ouvre le bal en interprétant “Caught Up”, de son album à succès, Confessions, dévoilé en 2004. Les fans se rassurent immédiatement, il s’agira bien d’un show résumant l’immense carrière d’Usher et non d’un florilège de son dernier album que peu connaissent.

Alicia Keys est ensuite montée sur scène (à lire ci-dessous), suivie de H.E.R. avec sa guitare, pour une performance remarquable. Usher, fidèle à son style R&B des années 2000, a « fait péter le t-shirt » pour interpréter “U Got It Bad”. Chaussé de patins à roulettes, une de ses marques de fabrique, il a ensuite présenté “OMG” en duo avec Will.i.am, arborant une nouvelle tenue créée par Off-White. Puis Lil Jon a fait une entrée remarquée à travers la foule, augmentant la température avec “Turn Down For What”. Le show s’est clôturé en apothéose avec le hit très attendu “Yeah!” en collaboration avec Lil Jon, donc, et Ludacris, venu pour l’occasion.

Le duo avec Alicia Keys, tant attendu

Elle était l’une des invités les plus attendues de ce spectacle ! Et pour cause, Usher est aussi mondialement reconnu pour un titre en particulier : son duo avec Alicia Keys “My Boo”, issu de ce même album Confessions. Vêtue d’une robe rouge éclatante, elle s’est d’abord assise derrière son piano rouge et a interprété son grand classique “If I Ain’t Got You”, reconnaissable entre mille grâce à ses premières notes. Elle a ensuite rejoint l’artiste principal de la soirée pour une performance acclamée de leur célèbre featuring. Bien que certains aient soulevé une polémique – assez futile – concernant leur proximité physique sur scène, il ne fait aucun doute sur le fait que ce moment a été le point fort de la soirée.

Un grand absent

Alicia Keys check, Will.i.am check, Lil Jon check, H.E.R. check et Ludacris, check. Oui, le casting était cinq étoiles. Mais… il manquait en réalité plusieurs autres artistes, notamment un en particulier. Malgré les attentes et les rumeurs tout au long de la semaine ainsi que sa présence confirmée sur les écrans du stade au début du match, aux côtés de sa femme Hailey, Justin Bieber n’a finalement pas rejoint Usher, son mentor, sur scène. Leur collaboration emblématique sur “Somebody to Love”, visionnée plus de 512 millions de fois sur YouTube, aurait pu élever le spectacle à un niveau supérieur avec les talents de danseur de chacun. À ce sujet , l’idée d’un battle de danse entre Usher et Chris Brown – lui aussi présent en tribunes -, sur des tubes qu’il partagent comme “Party” – devenu une trend sur TikTok depuis peu – ou “New Flame”, aurait pu offrir un moment délicieux.

et des hits oubliés…

La déception est immense pour les fans. Surtout en constatant que certains des grands succès d’Usher ont été négligés, à savoir “U Remind Me”, un classique incontournable du R&B, “I Need a Girl” avec Diddy, ou encore “You Make Me Wanna” et son sample devenu emblématique. La liste des oublis est longue. Incluant encore des hits comme « DJ Got Us Fallin’ In Love” avec Pitbull, qui a accumulé plus de 700 millions de streams sur Spotify depuis sa sortie en 2010, ainsi que “Hey Daddy” ou “More”, qui auraient pu rappeler à quel point Usher possède une bibliothèque de tubes impressionnante. Bien sûr, le temps d’une mi-temps de football américain demeure limité, mais quand même… La comparaison avec Rihanna, qui avait enchaîné tous ses plus grands hits lors du Super Bowl précédent, ne fait qu’accentuer ce sentiment de frustration. Dommage.

Cependant, malgré ces déceptions, Usher plus-que-jamais sur le devant de la scène avec la sortie de son nouvel album Coming Home le 9 février dernier, a quand même livré un show spectaculaire qui était, dans l’ensemble, à la hauteur de sa réputation et de son immense talent. Bravo à lui !

Découvrez la prestation d’Usher au Super Bowl sur aficia :