Tioma nous emmène dans les coulisses de son clip « Tellement »

À l’occasion de la sortie du nouveau projet de Tioma, Passio, aficia a pu s’infiltrer sur le tournage de son clip « Tellement » à Marseille. On vous fait revivre cette journée !

Après la sortie de son EP Douce Escale en 2022, Tioma revient avec un nouveau projet, cette fois-ci plus personnel. Racontant ses peines de coeur et les différents passages de son ancienne rupture amoureuse sur des productions addictives, Passio signe un nouveau chapitre dans sa jeune carrière. Il sera en concert le 6 décembre au Les Trois Baudets pour défendre pour la première fois ses nouveaux titre face à son public, de plus en plus nombreux.

À l’occasion de cette rayonnante actualité musicale, aficia a pu partir à la rencontre de l’artiste lors du tournage de son clip « Tellement » dans la cité phocéenne. Une journée sous le signe de la bonne humeur, du partage mais aussi du travail ! On vous laisse découvrir les coulisses…

Découvrez notre journée avec Tioma :

Découvrez le clip « Tellement » :