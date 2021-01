Auggie Velarde en interview : “Je suis un nerd qui est tombé amoureux de la musique”

C’est avec plaisir que l’on invite Auggie Velarde sur nos pages afin de mieux le connaître… Une interview à déguster sans modération.

Auggie Velarde a eu l’occasion d’être remarqué par la rédaction avec son titre “slime 4life” avant qu’il ne vienne se présenter au public en participant à notre session des ‘aficia music talent’ du mois de décembre 2020.

Pour cette petite compétition, Auggie Velarde avait fait le choix de proposer le titre “Down With Me”, une production originale qui lui avait permis de terminer à la quatrième place. Mais aficia, de nature curieuse, a voulu en savoir plus sur l’artiste… C’est donc avec plaisir que nous recevons aujourd’hui Auggie Velarde afin qu’il nous présente son univers, son actualité et ses projets !

Auggie Velarde : l’interview !

Comment te présenter en quelques mots au public qui ne te connaît pas encore ?

Je suis Auggie. Je suis un nerd qui est tombé amoureux de la musique. J’adore la technologie et j’aime l’utiliser dans mes chansons.

Tu as eu l’occasion de participer au concours Aficia Music Talent, ça représente quoi pour toi ce genre de tremplin ?

C’était une opportunité incroyable pour moi. Je suis basé aux États-Unis. C’est merveilleux de voir comment la musique est un langage universel et qu’Internet nous permet à tous de nous connecter. J’aime la façon dont nous vivons à une époque où de telles choses sont possibles.

Comment as-tu fait le choix du titre pour ce tremplin ?

Le thème de l’amour a toujours été proche de mon cœur. Cette chanson parle de révéler vos sentiments et d’espérer que l’autre personne ressent la même chose que vous. C’est une célébration de ce moment où vous déclarez votre amour.

Même si tu n’as pas eu l’occasion de remporter cette session du Aficia Music Talent, tu penses que c’est une expérience qui t’apporte quelque chose ?

Oui bien sûr. L’expérience est tout. Avoir l’opportunité d’en faire partie et de faire partie de musiciens aussi talentueux est déjà assez gratifiant. En tant qu’artiste, une partie de mon objectif est de partager mon art et Aficia Music Talent a présenté ma musique à un nouveau public. J’en suis reconnaissant.

Parlons un peu plus de toi… Comment te décrire en trois mots ?

Je dirais que je suis futuriste, émotif et rêveur !

C’est quoi ton actualité du moment ?

Je travaille sur de la nouvelle musique et je poursuis mon rêve.

Il y a des choses à venir de ton côté ? Tes projets, tes envies pour les mois à venir…

Oui ! Je sortirai très bientôt de la nouvelle musique et un clip…

L’industrie musicale est bousculée avec la crise sanitaire mondiale. Pour beaucoup d’artistes c’est aussi l’occasion de se recentrer et d’offrir de nouvelles productions, de nouveaux projets. Comment vis-tu cette période ?

C’est très vrai. J’ai été enfermé et il est déprimant de ne pas avoir beaucoup d’interactions humaines. Cependant, j’ai la chance d’avoir la musique pour me tenir compagnie pendant ces jours difficiles. J’ai passé la plupart de mon temps à travailler sur mon métier et à planifier les prochaines étapes de ma carrière.

La question que l’on ne t’as jamais posée en interview et que tu aimerais bien que l’on te pose ?

C’est une bonne question ! Laisse-moi réfléchir… Je pense qu’on ne m’a jamais demandé quelle était ma chose préférée à part faire ou écouter de la musique.

Pour répondre à la question, c’est regarder des films avec les gens que j’aime. J’aime tellement les moments comme ceux-là. Je prends des jours de congé pour les marathons cinéma chaque fois que je le peux.

Pour finir, aficia aime mettre en avant les nouveaux talents, découvrir les artistes de demain. Si tu dois conseiller à nos lecteurs un artiste à découvrir, ça serait qui ?

Découvrez mon frère BIGBOYPLAYIN. Il fait de très bonnes choses et vous devriez tous écouter sa musique. J’ai eu l’opportunité de travailler avec lui et je peux dire que c’est un artiste et producteur très talentueux !