Cette année, Daði Freyr représente l’Islande à l’Eurovision 2021. À cette occasion (et pas seulement), aficia lui a posé quelques questions !

C’est plus qu’un artiste, c’est un personnage que nous vous proposons de découvrir davantage à travers cette interview. À quelques jours de la grande finale du 65ème Concours Eurovision de la Chanson qui se tiendra à Amsterdam, coup d’œil sur le représentant de l’Islande, Daði Freyr (avec le groupe Daði og Gagnamagnið) et sa chanson complètement déjanté “10 Years”, tout comme le clip d’ailleurs ! Mais au-delà d’être “l’Islandais de l’Eurovision”, il publiera un album ensuite… Rencontre avec un artiste atypique !

Daði Freyr, l’interview…

Bonjour Daði Freyr ! Comment te présentes-tu au public ?

Je suis né en Islande, j’ai grandi jusqu’à l’âge de 9 ans au Danemark, puis je suis revenu en Islande et maintenant je vis à Berlin. Je fais de la musique synthétisée sur Ableton et je chante mes propres chansons. J’aime faire de la musique qui est amusante à faire. C’est ce qui l’a caractérise le mieux je pense.

On t’a découvert l’année dernière puisque tu devais représenter l’Islande à l’Eurovision avec “Think About Things”, un titre et un clip totalement loufoques ! Peux-tu nous parler de la façon dont est venue l’idée du concept général ?

“Think About Things” a été spécialement conçue pour l’Eurovision. J’avais déjà l’idée de la performance en live (qui est similaire au clip) avant même que je commence à écrire la chanson. La chanson et la performance vont vraiment de pairs. L’inspiration principale pour la danse est le “Skibbiddi” de Little Big (+ de 500 millions de vues sur YouTube, ndlr) et la façon dont ma famille danse. La chanson est dans mon style je pense. Je produis surtout sur des synthétiseurs analogiques, des samples de basse, de guitare et de batterie et j’aime beaucoup superposer ma voix.

C’est d’ailleurs quelque chose que tu renouvelles avec “10 Years” cette année. Finalement, c’est tout l’univers de Daði Freyr qui est complètement barge ?

😀 “10 Years” et “Think About Things” sont des chansons qui sont faites pour être jouées à l’Eurovision. Gagnamagnið est un groupe que nous avons formé pour l’Eurovision. Nous sommes une sorte de groupe fictif, groupe de live pour l’Eurovision, et les chansons avaient besoin de s’adapter à notre show.

De façon générale, par quoi es-tu inspiré pour tes clips et tes chorégraphies ?

Ma femme et moi regardons beaucoup de films de science-fiction et de superhéros, donc cette vidéo est quelque chose que j’ai voulu faire depuis longtemps. L’inspiration principale date des vieux films comme le kaiju japonais et des Power Rangers. Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec l’esprit adolescent. Je suis un adulte, mais j’aime regarder beaucoup des dessins animés.

T’a-t-on déjà dit que ta personnalité tranchait complètement avec la danse et le style que tu proposes ?

C’est marrant que tu me dises ça, car on m’a souvent dit exactement le contraire !

J’ai fait tellement de choses différentes dernièrement et je suis tellement excité de concentrer toute mon énergie sur l’écriture de nouvelles musiques. Daði Freyr

Tu as récemment dévoilé des Lyric vidéo avec des traductions dans certaines langues, dont le français. Il y a-t-il une volonté de conquérir tout l’Europe désormais ?

Je laisse autant de personnes qui voudraient écouter ma musique entendre ma musique. Je n’ai pas besoin de conquérir tel ou tel pays, je veux juste faire de la musique !

Quels sont tes projets à venir ?

Je dirais que la prochaine étape sera la création de mon premier album, mais j’ai d’abord mon EP qui sortira ce mois-ci. J’ai fait tellement de choses différentes dernièrement et je suis tellement excité de concentrer toute mon énergie sur l’écriture de nouvelles musiques. Je pars aussi en tournée pour la première fois de ma vie. J’ai dû annuler tellement de dates de tournée l’année dernière que je suis prêt à faire la fête !

À noter que Daði Freyr se produira pour une date unique en France. Retenez-la bien, ce sera le 29 avril 2022 à la Gaieté Lyrique !