Damlif en interview : “Marcelle c’est une enveloppe charnelle, tout un tas d’images, d’idées, d’émotions”

Il vient de dévoiler Marcelle, son dernier EP. Damlif est un rappeur, compositeur et interprète, un noctambule parisien aux notes envoûtantes. Influences multiples, créations spontanées, aficia vous propose de découvrir les dessous d’un projet unique en son genre lors d’un entretien inédit.

Huit titres pour vingt minutes d’expérience. Oui, plus que de la musique, Marcelle se dévoile en expérience. Une expérience sonore, d’écriture et d’images. Damlif a libéré en avril dernier, une œuvre à la croisée des chemins. Sous une lune réverbère, dans une chambre d’un bleu brumeux, Marcelle se dévoile. Un EP assumé, où toute une variété de prods accompagne l’illustration d’un univers feutré. Travail aux signatures 75, laboratoire sonore, description du projet par les mots de son créateur.

J’ai toujours sur moi un petit compact numérique avec lequel je filme un peu tout, tout le temps, et dont je récupère l’audio. Ces extraits sonores superposés aux compositions nous happent au cœur d’un projet unique. Damlif extrait presskit

Co-réalisé par Yveline Ruaud et Damlif. ©75 ©Damlif

Damlif l’interview :

Marcelle, quelles sont les origines de ce projet ?

J’ai commencé à travailler sur cet EP après une assez longue période sans musique. Puis un soir, j’ai fait le morceau “Marcelle” et ça m’a inspiré. Le titre englobait pas mal les choses que je voulais faire. Quelque chose de différent du rap mais jamais sans s’en éloigner, des prods minutieuses… J’ai assumé faire de la musique pour aller ailleurs, défendre un concept. Cette création a donné l’identité du projet qui porte à présent son nom. Je me retrouve complètement dans cet EP.

Peux-tu le présenter en quelques mots ?

Marcelle c’est une enveloppe charnelle, tout un tas d’images, d’idées, d’émotions. Il ne faut pas chercher à le définir. Ce projet, ce titre, ce personnage, se ressentira différemment en fonction de chacun. Je crois que c’est dans cette idée que l’on se rapproche le plus de ce qu’est Marcelle.

Cette cover c’est l’intimité, le spontané, l’abandon créatif. Damlif

Quels ont été les processus de création de cet EP ?

Marcelle a vu le jour la nuit.

Elle m’influence beaucoup quand je compose. J’ai travaillé autour de sons doux, ronds, mélancoliques… On ne peut pas faire d’énorme banger quand les voisins dorment. J’ai apprécié ce cadre, ces conditions, ils m’ont permis de conserver une ligne tout au long du projet.

Côté musique, j’ai travaillé en trio. Toboë m’a aidé à la composition et aux arrangements et Sheldon m’a accompagné sur la construction de certaines prods avec les drums notamment. Il m’a aussi épaulé sur les morceaux à l’identité rap plus accentuée. Il y a une patte évidente de la 75 session dans ce projet. C’est un travail collectif.

©YR ©YvelineRuaud ©YR

Peux-tu raconter l’histoire de son intrigante cover ?

La cover provient du photographe Shukowski. À l’image, le sujet tombe en arrière sur un lit, dans une chambre. Un acte qui ne demande pas d’effort, qui permet de se relâcher pleinement, en confiance. Je trouvais ce rapport proche du processus musical. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai très rapidement voulu opter pour la présence de ce bleu électrique aussi. Cette cover c’est l’intimité, le spontané, l’abandon créatif.

Le cinéma m’a aussi beaucoup influencé dans ce projet. J’ai travaillé sur le fait d’absorber pleinement les films que je regardais pendant la création de Marcelle. Mon écriture s’est retrouvée influencée par des scènes, des musiques, des phrases… Mon écriture et l’image du projet se sont laissées bercer par ces couleurs, un univers semi-joyeux.

Toute cette graphique se retrouve aussi bien dans l’EP physique que dans les clips.

Ce projet me représente, il dégage une forme d’identité propice aux partages de la scène. Damlif

Un titre de Marcelle dont tu es tout particulièrement fier ?

Je n’ai pas de morceau préféré en soi, Marelle est un ensemble dont je suis fier. Cependant, “Sous mon vocodeur” est le morceau que j’ai préféré composer. Il est le premier titre que j’ai façonné à la guitare. Je trouve qu’il y a une ambiance unique à son écoute. Il se rapproche de la musique que je voulais faire, organique, brute, accompagnée de flows plus chantés, mais une écriture précise. Il peut être une bonne porte d’entrée à la découverte de mon univers.

Enfin, peux-t-on avoir l’espoir de retrouver Marcelle sur scène ?

Complètement. Ce projet me représente, il dégage une forme d’identité propice aux partages de la scène. Dans ce même bleu sombre, j’imagine un concert feutré. Pour l’instant on est sur des premières parties, mais pourquoi pas à l’avenir !

« 1er concert après Marcelle merci de chanter autant”, Damlif après son concert du 30 avril dernier, première partie Sheldon et Zinée place aux halles à Paris.

