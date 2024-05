Zinée : le portrait rap de la semaine

Elle a récemment fait son grand retour, Zinée, rappeuse de la 75e session est notre portrait de la semaine.

C’est une notification qui a eu dû ravir nombre de ses fans (et nous aussi pour être honnêtes). La rappeuse Zinée a signé son grand retour au début du mois en teasant la sortie d’un nouveau projet : Osmin, dont le premier extrait pique définitivement la curiosité.

Pour celles et ceux qui auraient raté la découverte de cette artiste et les autres qui auraient besoin d’une piqûre de rappel, voici notre portrait de la semaine !

Zinée : son CV

Artiste toulousaine, Zinée se présente à son public en 2020 par l’intermédiaire de plusieurs singles « Tour de magie », « Tournoi », ou encore « 313 ». À travers eux, on découvre la tonalité subtile mais déterminée d’une artiste à la plume incisive.

S’ensuivra donc un premier EP au cours de cette même année ‘Futée‘. Avec les morceaux de ce projet, Zinée confirme sa direction artistique et appuie un flow nonchalant au cœur d’un univers sonore nébuleux. Pour l’année en question, ça dénote des sorties du moment et la Toulousaine obtient rapidement un écho parmi les amateurs de la scène indé.

Une validation souterraine grandissante qui finira par atteindre les oreilles de la 75e session, le vivier de talents rap situé à Paris. La rappeuse s’entoure alors des conseils et des influences de certains de ses artistes (Népal, Sheldon, Damlif…) et en libérera son premier album, ‘Cobalt‘, en 2021. Un projet aboutissement à travers lequel beaucoup de personnes ont pu la découvrir.

Mais alors, pourtant en pleine émergence, soucis de santé et personnels obligeant, l’artiste s’était faite discrète en dehors de quelques scènes entre Paris et la ville rose, ainsi qu’un récent featuring remarqué sur le projet de Bekar sur le titre « Effet mer ». Mais au bonheur de tous, Zinée annonce un retour durant le mois d’avril et elle semble avoir des choses à dire !

Zinée en chiffres :

2 460 380.

WGA (feat. sean) · Zinée · sean Cobalt / Composer : Sheldon Lyricist : Zinée Lyricist : Sean.

C’est le nombre d’écoutes Spotify que comptabilise la Toulousaine sur « WGA« . Ce titre est issu de ‘Cobalt’ que l’on vous invite vivement à découvrir. Et pour causes, aux côtés de l’artiste Sean, l’énergie et le flow quasi ricain qui en dégagent ne manquent pas d’être addictifs et orignaux !

Son actualité : Osmin, un nouvel album

Enfin, l’actualité de Zinée c’est bien entendu l’arrivée imminente (le 17 mai) de son deuxième album, intitulé Osmin. Les précos sont déjà disponibles et le premier extrait en a été dévoilé : « Mezzel« .

La rappeuse nous fait renouer avec ce flow qu’elle maîtrise tant, mais dans une écriture et une aura bien plus intimistes qu’auparavant. Baignée dans ses épreuves, elle semble vouloir libérer un grand message d’acharnement et de combativité à travers ce nouvel opus. Qu’une chose à dire, nous avons hâte de le découvrir.

PS : la rédaction a eu la chance de la voir sur scène à l’occasion du festival toulousain « Les Curiosités », on vous invite aussi à prendre vos places pour le Zinée tour, il vaut le coup !

Zinée – MEZZEL (feat. Chilly Gonzales) / Écrit par Zinée et Sheldon Composé par Sheldon Arrangements et piano par Chilly Gonzales.

