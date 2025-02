Alors que sa tournée s’apprête à jouer les prolongations, Joseph Kamel s’est confié au micro d’aficia. À quelques heures de monter sur scène, le Caennais revient sur les nombreux événements de ces derniers mois.

Si vous ne le connaissez pas depuis son premier tube “Dis-moi”, vous l’avez sûrement vu plus récemment débarquer dans vos playlists ou sur vos petits écrans, seul ou (très) bien accompagné…

Julien Doré : Un coup de cœur musical et humain

Il aura suffit d’une chanson, glissée dans une playlist populaire sur une plateforme de streaming pour que Joseph Kamel voit sa carrière prendre un tout autre tournant !

Julien Doré a proposé à mes équipes que je vienne à ses Zénith, faire ses premières parties, sauf que moi j’avais compris dans le public…

Lors d’une question sur sa collaboration avec Julien Doré, Joseph Kamel nous raconte les coulisses de leur rencontre. Une belle aventure qui les aura poussé à conclure ce premier chapitre avec le titre “Beau”. Une chanson qui a touché, plus que prévu le public et a scellé une nouvelle amitié.

Ses potes ? Vous les connaissez, le talent c’est inné chez eux.

On va finir par croire que Caen est une vraie pépinière pour découvrir les talents de demain !

Une chose est sure, ensemble on va plus loin. Et ça, Joseph l’a bien compris !

Alors que certains de ses amis sont dans le van de sa tournée et montent sur scène chaque soir avec lui, d’autres contribuent au plus gros tubes et clips du moment.

Pierre Garnier, Daysy, Joseph Kamel, (Naumaur)… Tous sont liés par la musique et une belle amitié ! Des noms qui alternent entre la scène et l’ombre pour créer des œuvres remarquables.

La preuve : Le trio d’artistes-compositeurs est à l’origine du tube : Ceux qu’on était, de l’ancien gagnant de la Star Academy ! Et une chose est sûre, ils étaient loin de s’attendre à un tel succès…

Faut-il être le gagnant d’un télécrochet pour réussir ?

Spoiler : La réponse est non, et Joseph Kamel en est la preuve !

Alors qu’il revient sur son expérience, il y a plus de 5 ans en tant que participant à l’émission The Voice, il se rappelle que le jury n’avait pas été au rendez-vous. Une expérience qui ne l’a pas découragé pour autant, et dont il s’amuse aujourd’hui.

Je connais maintenant personnellement chacun des quatre coachs.

L’histoire est d’autant plus belle, que Joseph Kamel a récemment annoncer endosser le rôle de jury pour The Voice Kids Belgique ! Une jolie symbolique et consécration, pour celui qui s’était “cassé la voix” en vain quelques années plus tôt.





Côté musique, Joseph Kamel s’est confié sur les nouveaux sujets qui lui tenaient à coeur. On retrouve dans le lot ses questionnements sur l’avenir et son envie de devenir père.

Comme pour se convaincre qu’il avait ça en lui, l’artiste a organisé pour son clip un concours du meilleur papa ! Une compétition aussi amusante que tendre, qui accompagne à merveille son titre “Ton regard”.

Pour en découvrir plus sur le parcours et les actualités de Joseph Kamel, découvrez dès maintenant notre interview vidéo sur nos réseaux sociaux !