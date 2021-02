Après un premier album couronné de succès, Kimberose revient avec OUT, un second album mis en avant par le titre “Back On My Feet”. Nous l’avons interviewé à cette occasion.

Il devait y avoir un second chapitre pour donner suite à son premier album écoulé à plus de 75.000 exemplaires. Le voici ! La belle Kimberose revient avec OUT, son deuxième effort dont le single “Back On My Feet” a servi de locomotive.

Un album libérateur et plus optimiste : c’est ce vers quoi la principale intéressée s’est tournée pour ce nouvel opus concoctée aux petits oignons. Elle vous parle sur aficia.

Kimberose : l’interview…

Comment décris-tu OUT, son nouvel album ?

C’est un album porté sur l’avenir. C’est un album libérateur, authentique, j’espère en tout cas, le plus possible. J’ai parlé de ma vie sans forcément beaucoup de détours et peut-être plus solaire que le premier aussi. Et, enfin, avec beaucoup plus d’espoir !

As-tu mis plus d’efforts sur ce disque, te sachant déjà plus attendue avec un second album ?

Je ne sais pas si on peut parler d’efforts mais c’était plutôt une envie d’évoluer aussi. C’est du moins la sensation que j’avais et que j’ai toujours. Je ne pense pas avoir mis plus d’efforts. J’en avais également mis beaucoup sur le premier. J’ai donné tout ce que j’avais à l’époque. Mais ces trois années m’ont données beaucoup de choses, que ce soit en tant que chanteuse et en tant qu’artiste. Peut-être que je savais davantage vers quoi je voulais aller aussi…

Avais-tu la volonté de rendre cet opus plus pop aussi ?

Je pense que sur cet album, j’avais envie de me rapprocher de mes goûts musicaux. C’est vrai que sur le premier, on avait beaucoup parlé de soul. C’est un registre que j’apprécie beaucoup, mais mes goûts musicaux sont multiples et ne s’arrêtent pas à ça. Ça m’a fait plaisir de me tourner vers d’autres genres aussi. La pop en fait partie. J’ai grandie avec la pop, elle est tout le temps présente, elle fait partie intégrante de nos vies. Dans cet album, tu trouveras beaucoup de choses différentes. Il y a par exemple des notes de gospel à certains moments, il y a beaucoup de voix, beaucoup de chœurs. Tu peux trouver du reggae notamment, sur un titre qui s’appelle “Pull Me Down”. Je pense que c’est un joli métissage de tous mes goûts musicaux au final.

Ma rencontre avec Sofiane Pamart est une rencontre que j’ai fait au tout début de la création de l’album, une super rencontre ! Kimberose

N’est-ce pas aussi une envie de tenter de te faire entendre auprès du plus large public ?

Peut-être. Je pense que quand on fait de la musique, on a envie d’être entendu. Il n’est pas question de stratégie, rien a été calculé. Au final, c’est plutôt arrangeant pour moi et j’ai cette chance puisque si j’ai la sensation de me rapprocher de mes propres goûts et de me rapprocher d’autres gens, c’est très bénéfique. Cet album est fait sans calcul, il est fait de cette manière-là tout en se rapprochant de mes plaisirs personnels.

Tu l’as dis toi même, on retrouve des chœurs gospel, des collaborations avec Blair MacKichan qui a collaboré avec Lily Allen ou Sia… As-tu assouvi tous tes désirs sur ce disque ?

Je pense. Ceux du moment en tout cas. C’est une question qui est difficile car, dans la musique, il n’y a pas de limites. Oui et non. D’une certaine manière j’ai donné tout ce que j’avais à donner à cette période-là. C’est une question difficile !

Et il y a cette collaboration avec ton frère Brian aussi. Qu’est-ce que cela fait de travailler en famille ?

C’est génial, vraiment génial. C’est enrichissant. Mon frère vit en Angleterre, il a 23 ans. C’est bien aussi d’avoir le regard d’un homme sur un album. Et puis c’est mon petit frère, on est très proche. C’était un plaisir de l’emmener avec moi en studio. On a beaucoup travaillé à distance aussi, en s’envoyant des textes à l’un et l’autre. C’est quelqu’un qui partage ma passion pour la musique, donc c’était un vrai, vrai, vrai plaisir de travailler avec lui, vraiment.

Il y a des duos avec le compositeur et pianiste Sofiane Pamart également… Comment est née cette rencontre ?

Cette rencontre a été initiée par notre éditeur en commun. Cela a été un coup de foudre musical. Je suis personnellement très fan de Sofiane. Je trouve qu’il a un immense talent. Lorsqu’on s’est rencontré en studio, ça a été d’une évidence incroyable. On a composé toute la journée, c’était incroyable. On est sorti avec dix titres. En fait, ça m’a fait beaucoup de bien de travailler avec d’autres musiciens. C’est une rencontre que j’ai fait au tout début de la création de l’album, une super rencontre !

Ça me donne envie d’écrire davantage en français, c’est une langue que je parle tous les jours, c’est ma langue quand même ! Kimberose

On peut également écouter un titre en français : “L’envie de valser”. C’est très rare venant de toi… Raconte moi l’histoire de ce titre interprété en français !

Pourquoi en français ? Et bien parce que c’est aussi ma langue. Ce titre s’est un peu imposé à moi. Étonnamment, quand je l’ai écrit avec Sofiane, les mots sont venus en français. Je me suis dit que c’était l’occasion d’écrire en français. Et puis ça m’a beaucoup été demandé, notamment par ma maman qui est pourtant anglophone et qui parle français. Elle adore le français. Je suis hyper contente de l’avoir fait. Mais encore une fois sans calcul, tout est venu comme ça. On avait envie de faire une valse et le texte a découlé naturellement.

Quand tu réécoutes ces paroles en français, est-ce que cela te donne envie de réitérer l’exercice ?

Oui, bien sûr, ça me donne envie d’écrire davantage en français, c’est une langue que je parle tous les jours, c’est ma langue quand même ! Donc pourquoi pas !

Pour terminer, un talent que tu as découvert récemment que tu souhaiterais nous faire partager ?

Il y en a plusieurs en ce moment mais il y en a un qui me rend complètement ouf, ça s’appelle Moses Sumney. Je le trouve extraordinaire. Il me fait penser à Prince dans sa folie, dans son génie musical. Il a l’air un peu taré et je le trouve hyper fascinant. Sa façon de composer sa musique, et surtout sa présence scénique… ça à l’air cool ! J’ai déjà eu l’occasion de voir quelques lives de lui, alors hélas pas encore en vrai mais si je devais faire un premier concert en tant que spectatrice dès qu’on sera de retour à la normale, ce serait lui !

Découvrez OUT de Kimberose :