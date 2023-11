Kimberose envoûte sur “You Made Me Pray”

Actuellement en cours d’enregistrement de son nouvel album, Kimberose amorce son retour avec le rétro “You Made Me Pray” en écoute sur aficia !

Cinq années après la parution de son premier disque studio intitulé Chapter One, Kimberose continue de conter sa belle histoire de son timbre de voix soul et unique si fascinant. Ses qualités d’interprète vont de pair à une plume ciselée largement saluée par les critiques. En témoignent ainsi ses deux opus riches en pépites qui ont rencontré un joli succès puisqu’ils sont tous deux certifiés disque d’or pour plus de 50 000 exemplaires écoulés.

Après avoir enchanté le public grâce à ses productions organiques brillamment interprétées en anglais, Kimberose s’est illustrée aux côtés de Grand Corps Malade sur l’entêtant “Nos plus belles années” qui s’est imposé comme l’un des tubes indispensables de 2021. Alors qu’elle peaufine son retour sur disque pour le début d’année 2024, l’artiste livre un avant-goût prometteur avec le single “You Made Me Pray”.

Un nouveau single élégant

Sur ce nouveau single, Kimberose puise ses influences dans les sonorités des années 70, mêlant cette facette rétro à une pop addictive. Envoûtante à souhait, la piste “You Made Me Pray” se pare d’arrangements modernes et léchés. De la tension des cordes ponctuant le morceau aux nombreuses envolées et groove d’un refrain imparable, la chanteuse nous embarque dans un univers aussi fascinant que singulier. Comme à l’accoutumée, Kimberose sublime le morceau par son interprétation très élégante. “You Made Me Pray” est donc la promesse d’un troisième opus qui s’annonce éclectique et inspirant.

Écoutez “You Made Me Pray”, le nouveau single de Kimberose :