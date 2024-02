Pierre Garnier (Star Academy) chante “Ceux qu’on était” dans ‘Quotidien’

À peine sorti, que Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy 2023, provoque un engouement rarissime. Il dévoile son premier single “Ceux qu’on était” qu’il a interprété dans ‘Quotidien’. aficia revient sur son parcours à la Star Ac’.

Pierre Garnier est originaire de Villedieu-les-Poêles (en Normandie), un petit village où il fait bon vivre. Mais il y a encore plus de trois mois, il était surtout un jeune homme avec des rêves, celui de faire de la musique son métier. Car jusqu’à maintenant, l’artiste de 21 ans n’avait pris que des cours de batterie et guitare. Oui, c’est vrai, comme beaucoup de jeunes autodidactes, il a également posté des covers sur les réseaux sociaux et quelques compos qu’il a faites dans son studio. Mais rien, vraiment rien, n’aurait pu lui prédire un tel succès…

Un gagnant de tous les records…

Tout a littéralement basculé depuis sa victoire à la Star Academy devant 4,2 millions de téléspectateurs ! Même si le public reconnaît que les 4 demi-finalistes méritaient de gagner, il y avait malgré tout un petit truc en plus pour Pierre. Sa faculté à écrire, créer, composer, pianoter, gratter sa guitare, interpréter, chanter, réinterpréter aussi, réadapter à sa sauce lui ont été bénéfiques… et ont bluffé ! On se souvient de sa reprise de “Pour que tu m’aimes encore” de Céline Dion en prime time. Épatant ! Il enchaîne les styles et les duos d’exceptions : Yseult, James Arthur, Mc Solaar, et bien sûr… Woodkid !

Au fil des primes, au fil des semaines, Pierre étonne le public… qui en redemande ! Lors de la dernière semaine de compétition et lors des évaluations finales, il décide de jouer sa propre composition au château, nommée “Ceux qu’on était”. Dadju en tombe en amour face à ce talent, et l’invite à la chanter en prime ce vendredi 3 février 2024, jour sa victoire. Grand moment de télévision puisque la chanson n’étant pas encore sortie, que le public, les professeurs, les artistes invités, et les téléspectateurs chantaient déjà à tue-tête cette sublime ballade.

Le 7 février à 00H sur les plateformes de streaming !

Depuis sa sortie, Pierre Garnier a fait EXPLOSER le compteur des abonnés sur son compte Instagram. Il devient tout simplement le deuxième staracadémicien à dépasser les 800.000 abonnés. Seule Jenifer (900.000) est encore devant lui, mais cela ne saurait tarder… Il dépasse de loin la précédente gagnante Anisha (137.000) abonnés, ou Lénie qui passe tout juste la barre du demi-millions d’abonnés. Même Vianney, pourtant dans l’industrie depuis près de 10 ans vient d’être passé devant ! C’est dire le phénomène qu’est en train de devenir Pierre Garnier…

Rendez-vous ce mercredi 7 février 2024, dès 00h pour découvrir en avant première “Ceux qu’on était”, le premier single de Pierre, déjà très, très attendu..

D’ici là, retrouvez sa prestation du 05 février dans ‘Quotidien’ :

Pierre chante « Ceux qu’on était » dans Quotidien



Le son sera déjà disponible mercredi à minuit sur les plateformes 👌🏻#StarAcademy #StarAcademyleLive

pic.twitter.com/K8CUXNP1zB — Florian ✘ (@astronoflo_x) February 5, 2024

Auteur Valentin Malfroy