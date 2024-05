Carla de Coignac en interview ‘Flash’ : “Je me suis redécouverte en tant qu’artiste”

Elle a sorti en février dernier le titre « Ils s’aimaient toujours ». Depuis sa parution, il connait un énorme succès sur YouTube et sur Instagram. Pour aficia, Carla de Coignac revient sur la genèse de ce titre et sur ses collaborations pour Louane ou Mika.

L’interview ‘Flash’ de Carla de Coignac :

1.

Hello Carla, peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Carla de Coignac et je suis auteure, compositrice et interprète. Je dirais que je raconte des histoires en chanson…

2.

Tu écris pour les autres parallèlement à ta carrière de chanteuse, comment se sont passées les premières collaborations ?

Dans mon parcours d’artiste j’ai commencé par l’écriture de paroles. Après la Nouvelle Star, j’ai été contactée par la mangeuse de Louane . A l’écoute d’une de mes chansons, Louane a voulu l’une d’entre elles : « Songe ». Elle figure sur l’album Joie de vivre. Avec Louane, il y a très vite eu beaucoup de feeling. On a tout simplement partagé nos histoires. Pour Mika, ça s’est fait par le biais de mon éditeur. Encore une fois, c’est une superbe rencontre humaine à l’origine de cette collaboration. Aussi, il a cherché à me découvrir et non simplement à me « caster ».

3.

Ton dernier single “Ils s’aimaient toujours”a connu un fort engouement dès sa sortie. Il parle de quoi ?

Le message à l’origine c’était l’amour et la paix. Musicalement et artistiquement, j’ai essayé de me rapprocher de mes bases et de mes racines. Et c’est peut-être l’un des titres qui me ressemble le plus.

4.

Tu as quitté ta maison de disques Universal récemment. Qu’est-ce que ça change de driver ce projet en solo ?

Oui, ça date de septembre 2023. Avec le recul, la rupture de contrat était logique pour les deux parties. Personne n’y trouvait son compte. Ça s’est fait tranquillement. Aussi, j’ai eu besoin de me libérer de cette assise. Pendant quelques mois je me suis redécouverte finalement. J’ai envie aujourd’hui d’un parcours d’artiste qui marquera les gens. Mais ça passe forcément passer par des questions existentielles comme « De quoi j’ai besoin ? ». Et je sais désormais que Carla peut aussi exister en tant qu’artiste et finalement sans cet accompagnement.

5.

Quelle est la suite après ce single Carla ?

Je prépare des choses mais je c’est difficile d’en parler car je ne suis encore sûre de rien. Mais ce qui est certain, c’est que bientôt des projets arrivent.

Découvrez “Ils s’aimaient toujours” de Carla de Coignac :