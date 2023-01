Quelques mois après avoir sorti sa mixtape, Dani Terreur vient de sortir un nouvel EP en deux volumes Sessions Cool Tristes, où il convie la crème de la chanson française. aficia l’a rencontré !

Dani Terreur nous avait offert à l’été dernier la Mixtape Dani. Le chanteur aux allures de dandy moderne, revient cette fois-ci accompagné d’une horde de copains chanteurs sacrément talentueux. Se côtoient dans ce mini album, la singulière Leslie Medina, le puissant Nikola, ou encore la percutante Kalika.

En point de départ de ce projet musical, des minis capsules de duos en noir et blanc déployées sur son compte Instagram. Écrit à quatre mains, ce mini album prolonge la mélancolie de Dani Terreur, thème de prédilection du chanteur. Amours déçues, rêves en sursis et tumultes intérieurs sont au programme de ces sons archi bien ficelés. Un projet collectif en attendant un prochain album solo, pour ce futur grand de la chanson française.

Dani Terreur, l’interview !

1

Hello Dani, peux-tu te présenter ?

Je dirais que je suis un chanteur avec de multiples casquettes. Je chante, j’écris, je compose et je produis. Ma musique je la qualifierais de pop française. C’est très axé sur l’honnêteté et la mélancolie.

2

Justement, le thème de la mélancolie est très présent dans toutes tes chansons. Pourquoi ?

A la base, quand j’ai commencé la musique, j’étais assez pudique. Il y avait beaucoup de métaphores dans mes textes. Finalement, quand j’ai sorti ma première Mixtape Dani, je me suis dévoilé davantage. Cette Mixtape, c’est un projet hyper autobiographique. Aussi, quand j’écoute de la musique, j’aime les chanteurs honnêtes qui se livrent sans filtre. Par exemple, la chanson « Mec cool triste » c’est clairement mon portrait. A la suite de ça, je me suis découvert un vrai goût pour les chansons mélancoliques.

3 Tu viens de sortir deux EP, les Sessions Cool Tristes, en duo avec pas mal d’artistes d’horizons différents. Tu nous racontes ?

A la base, on a réalisé avec des copains chanteurs des petites pastilles sur Instagram. Je voulais créer du contenu et rester sur la thématique de « Mec cool triste ». Honnêtement, je n’avais pas en tête cet album. Finalement, ça s’est tellement bien passé que la sortie de ces titres s’est vite dessinée.

Découvrez « Mec cool triste » de Dani Terreur :

4 Qui est le premier à avoir accepté un duo pour ce concept ? Un troisième volume est envisageable ?

Le tout premier c’est Nikola. J’étais assez stressé au début je t’avoue. En fait, c’est un chanteur que je n’avais jamais rencontré. Finalement, la première version de « Au-dessus des nuages », on l’a écrite en une heure. Ça m’a décomplexé. Après ça, j’ai contacté d’autres artistes. Tout a été improvisé à chaque fois. Au final, on a beaucoup parlé et on appris à se connaitre davantage.

C’est vrai que j’aimerais beaucoup sortir un troisième volume. Rien n’est fermé. Il y a notamment deux titres déjà prêts notamment avec un avec Johnny Jane. D’ailleurs, ce titre en duo avec lui existe déjà sur Instagram.

5 Le fait de te replonger dans l’écriture avec tous ces artistes, ça te donne envie de te pencher sur le prochain album ?

J’ai appris à me faire confiance avec ce projet collectif. J’ai tout fait tout seul. Ça me retire une pression qui me ralentit souvent dans l’écriture. Après, j’avais déjà entamé l’écriture d’un prochain album. J’ai beaucoup de maquettes à ce stade, mais pas assez de textes. C’est bateau à dire, mais j’ai terriblement envie d’être fier de ce prochain album. Aussi, je veux m’offrir une plus grande liberté artistique. Idéalement, j’aimerais le sortir en novembre cet album.

Découvrez « Rêves de gosses » en duo avec Leslie Medina :