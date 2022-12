Les jeunes prodiges de la chanson française Nikola et Fils Cara s’associent le temps d’une chanson avec “Dubai et Tony Montana”. Un titre qui jongle entre sonorité dancefloor et texte acerbe. A découvrir sur aficia.

On les connait tous les deux grâce à leurs projets solos. Nikola avait apporté une bouffé d’air frais sur le paysage musical français avec le génial “Toute la vie”. Avec ses textes sans concessions, Nikola est un conteur hors pair, proche d’un Ferré. Fils Cara lui, popularisé grâce au son “Sous ma peau”, est tout autant poétique et émouvant. Aussi, il tisse un genre musical qui oscille entre chanson, pop et rap.

Photo : Dario Holtz.

Le tandem s’est rencontré en 2021 sur un télé crochet, celui de The Artist. Coup de cœur amical instantané, Nikola raconte “On s’est tout se suite hyper bien entendus. Moi j’écoutais déjà sa musique et humainement on s’est très vite kiffé !”. Pendant un moment les deux amis n’enregistrent rien ensemble. Mais, quand Nikola finit la chanson « Dubai et Tony Montana » il pense immédiatement à lui. Il poursuit : “Quand j’ai écrit ce morceau, je trouvais ça évident de lui demander de m’accompagner sur ce titre. C’est un morceau basé sur les émotions, sur un autre modèle de vie. Avoir un ami sur cette chanson ça avait du sens”.

Une piste dansante

Alors, Fils Cara ajoute ses couplets, le tout est retravaillé et le résultat leur va à merveille. Et, sur cette chanson, se mêlent leurs timbres singuliers, un argot urbain et une production plus que soignée. Les mots eux, sont acérés et exutoires. Enfin, pour l’habillage sonore, le collectif Magenta vient y poser sa touche finale et lui apporte cette patte eurodance. Une façon de nous amener sur les pistes de danses tranquillement, avant la fin de d’année.

A noter que Nikola sera en concert le 3 avril 2023 à la Boule Noire.

