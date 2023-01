Après avoir repris le célèbre titre « Coup de soleil » cet été, Elisa Erka vient de sortir un nouveau single en duo avec Petit Nuage qui s’intitule « Paris ». aficia l’a rencontré !

On l’avait découverte avec le titre « Corps météo » en 2019. La chanteuse Elisa Erka, membre de la Comédie Française, est de retour avec un titre qui met à l’honneur la capitale. Cette chanson, elle la partage avec Petit Nuage. Entre répétitions et représentations au théâtre elle a pris le temps de répondre à nos questions.

Elisa Erka, l’interview !

1

Hello Elisa, si tu devais définir ta musique en quelques mots ?

C’est pas facile cette question (rires). Je dirais que ma musique est à la fois mélancolique, pop et rafraîchissante.

2 Tu viens de sortir « Paris » en duo Petit Nuage. Comment s’est fait la rencontre ?

La rencontre s’est faite à la sortie du confinement. Il cherchait une chanteuse pour créer un duo et non un featuring à la base. Sur ce morceau je n’ai pas écrit le texte ou composé la musique. Mais il m’a laissée beaucoup de place sur ce titre. On a en commun, cette patte vintage et rétro qui caractérise ma musique. De base, la référence c’était Elli & Jacno, ce duo des années 80. D’ailleurs, pourquoi pas créer un duo avec lui par la suite ?

3 Ton dernier EP Le bruit du monde souffle sa première bougie en mars prochain. As-tu envie d’un nouveau projet musical personnel ?

J’ai commencé à développer un EP qui pourrait être un album. Il devrait sortir vers le mois d’avril. Les thèmes abordés seront plus larges que sur le Bruit du monde par exemple. Les productions et les sons sont plus lyriques et plus électriques. Dans les textes, ce sera toujours très personnel. Mais il sera plus relié à l’extérieur.

Je vais travailler avec Elyot Milshtein, qui a un projet qui s’appelle Soleil Rouge. Il a déjà fait la production de « Dolce Vita » et de « Coup de soleil ». Aussi, avec mon musicien François Krépu qui est très fort en prod aussi.

4

Tu es comédienne en plus d’être chanteuse. Comment tu arrives à jongler entre ces deux casquettes et qu’est-ce que l’une et l’autre t’apportent ?

C’est pas simple. Il y a un équilibre à trouver pour gérer ces deux casquettes. C’est une question d’organisation et de planning. Par exemple en ce moment je suis au théâtre tous les jours. Et en plus de ça, je suis en répétitions aussi tous les après-midis. C’est hyper intense avec parfois aucun jour de repos. C’est parfois impossible de faire de la musique. Je profite de mes jours de repos pour être en studio.

5 Que peut-on te souhaiter pour l’année 2023 ?

Des vacances déjà (rires) ! J’ai acheté une maison et j’aimerais pouvoir en profiter. Après, il faut me souhaiter que ça continue. Que je continue à avoir des castings et que les gens écoutent ma musique. Le plus difficile c’est d’être dans la durée. Quand tu es artiste il faut sans cesse se renouveler. Je fais ce que j’aime et ça je ne l’oublie pas !

Découvrez “Paris” d’Elisa Erka et Petit Nuage :